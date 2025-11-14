Slušaj vest

Vera Matović je u 8. deceniji, a kako kaže, uspeva da bude fit jer je fizički aktivna, ali se i trudi da brine o ishrani.

Tajna vitke linije

„Svoj posao radim s ljubavlju, niko ne bi primetio da sam ikada bila neraspoložena ili da sam se suočavala s problemima. Profesionalac sam i zbog toga me publika voli“, izjavila je Vera Matović, koja je otkrila da voli rano da ustaje da bi odradila trening.

WhatsApp Image 2025-10-16 at 17.34.13 (1).jpeg
Foto: Kurir

„Veliki sam ranoranilac, ustajem oko četiri ili pet ujutru, u zavisnosti od toga kada sam ustala. Odmah oblačim trenerku i obuvam patike, i idem da trčim. Sigurna sam da u ovim godinama malo ljudi to radi, a u kući imam i traku za trčanje koja je takođe sastavni deo moje rutine. Najviše volim brzo hodanje, jedino kada imam snimanja i nastupe smanjim ovu moju rutinu, ali obično tako započinjem dan“, rekla je ona za Lepu i srećnu svojevremeno.

Vera Matović na snimanjima Foto: Printscreen Pink, Kurir Televizija, Damir Dervisagic, / SplashNews.com / Splash / Profimedia

Ishrana

„Da mi se slučajno desi da pojedem nešto teško, sigurno bi mi bilo loše. Kod kuće doručkujem i ručam laganu, zdravu hranu jer je teško punog stomaka raditi određene stvari. Niti pijem, niti pušim, nemam poroke, pijem puno vode i od voća jedem samo jabuke. Najviše jedem ribu, piletinu, salate… Vodim računa da ne jedem slatkiše. Pre kafe pojedemo presovane semenke“, rekla je ona jednom prilikom.

Kurir/Nova

Ne propustiteStars"TO JE BIO POSLEDNJI POZDRAV OD NJEGA" Vera Matović zanemela od bola, oglasila se nakon vesti o smrti Ljubiše Kovačevića
Vera Matović Ljubiša Kovačević
Stars"MITAR MIRIĆ KADA JE PIO, BILO JE STRAŠNO!" Kuki u emisiji "Pusti brigu" otkriva: Nikad nas nije bilo kući, družili smo se, pevajući do zore!
Mitar Mirić, Ivan Kuki.jpg
Stars"SUPRUG ZNA DA SPREMI JAJA I IDE NA PIJACU!" Vera Matović otkrila raspodelu kućnih poslova u braku: Vozim ga i čekam u kolima jer nema gde da se parkira!
376215_251012.00_23_14_14.Still004.jpg
StarsUNOVČILI HITOVE! Ovi izvođači su svoje stare pesme prodali za reklamu: Đole zaradio 15.000 evra, Vera Matović zaradila OVU cifru, Mandić ne da ispod 50.000 evra
stars.jpg

 Vera o suprugu i njegovim kulinarskim umećima:

"SUPRUG ZNA DA SPREMI JAJA I IDE NA PIJACU!" Vera Matović otkrila rasporedu kućnih poslova u braku: Vozim ga i čekam u kolima jer nema gde da se parkira! Izvor: Kurir televizija