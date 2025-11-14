Slušaj vest

Vera Matović je u 8. deceniji, a kako kaže, uspeva da bude fit jer je fizički aktivna, ali se i trudi da brine o ishrani.

Tajna vitke linije

„Svoj posao radim s ljubavlju, niko ne bi primetio da sam ikada bila neraspoložena ili da sam se suočavala s problemima. Profesionalac sam i zbog toga me publika voli“, izjavila je Vera Matović, koja je otkrila da voli rano da ustaje da bi odradila trening.

„Veliki sam ranoranilac, ustajem oko četiri ili pet ujutru, u zavisnosti od toga kada sam ustala. Odmah oblačim trenerku i obuvam patike, i idem da trčim. Sigurna sam da u ovim godinama malo ljudi to radi, a u kući imam i traku za trčanje koja je takođe sastavni deo moje rutine. Najviše volim brzo hodanje, jedino kada imam snimanja i nastupe smanjim ovu moju rutinu, ali obično tako započinjem dan“, rekla je ona za Lepu i srećnu svojevremeno.

Ishrana

„Da mi se slučajno desi da pojedem nešto teško, sigurno bi mi bilo loše. Kod kuće doručkujem i ručam laganu, zdravu hranu jer je teško punog stomaka raditi određene stvari. Niti pijem, niti pušim, nemam poroke, pijem puno vode i od voća jedem samo jabuke. Najviše jedem ribu, piletinu, salate… Vodim računa da ne jedem slatkiše. Pre kafe pojedemo presovane semenke“, rekla je ona jednom prilikom.

