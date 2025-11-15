Slušaj vest

Foto: Shutterstock, Nemanja Nikolić

Bivši pevač Bijelog dugmeta ima ukupno 1.500 sadnica, a kako se radi o lešniku vrhunskog kvaliteta, čuvena italijanska firma "Ferero roše" odlučila je da baš od njega kupuju ovaj orašasti plod od koga posle prave poznatu kuglastu čokoladnu poslasticu. Ovaj čuveni slatkiš sastoji se od celog pečenog lešnika u sredini, okruženog slojem kremastog krema od lešnika i hrskavom ljuskom od vafla, koja je prekrivena mlečnom čokoladom s komadićima lešnika. Svaka kuglica je pojedinačno umotana u zlatnu foliju.

Ljubav prema zemlji

Kako smo saznali od izvora, Alen od toga godišnje dobro profitira.

- Suma se kreće u zavisnosti od vremenskih uslova tokom godine. Nekad su prinosi veći, a nekad manji. Uglavnom, Alen zaradi oko 50.000 evra godišnje. On je vrlo zadovoljan poslovanjem, posebno time što je postao kooperant s tako velikom i značajnom svetskom firmom kao što je "Ferero". Oni su poslovni giganti kad su u pitanju otkup i prerada lešnika, a njegov lešnik je vrhunskog kvaliteta i zadovoljava sve standarde evropskog kvaliteta za izvoz. To znači da je njegova plantaža sertifikovana i kontrolisana od strane Evropske unije - rekao nam je sagovornik.

Pokušali smo da stupimo u kontakt s pevačem, ali nije nam se javljao na pozive.

Islamović je u više navrata govorio koliko mu znači što se bavi proizvodnjom lešnika.

- To je moje slobodno vreme između vikenda. Moja farma, koju sređujemo i vodimo brat moje supruge i ja, na površini je od 25.000 metara kvadratnih. Rad na plantaži kreće od marta, aprila i traje do septembra ili oktobra. U sedam dana dovoljna su dva da održavaš plantažu, zalivaš, štitiš od parazita, prskaš, prehranjuješ preko korena, lista i tako dalje. Tu ljubav prema zemlji i poljoprivredi usadio mi je otac, koji je to voleo. Moje sorte su najtraženije na svetskom tržištu za fabrike čokolada, za preradu likera i pravljenje ulja. Radiću na tome da brendiram svoje plodove pod nazivom "Lešnik sa Une", a to će početi za nekoliko godina. Kad odem u penziju, moja farma će biti kapaciteta između 10 i 15 tona lešnika - izjavio je Alen za portal CDM, pa nastavio:

- Da probate moj plod, ne biste verovali, to je kao da ste uzeli kašičicu "nutele". Poslao sam u Švajcarsku na analizu šaku lešnika i nisu mogli da veruju da tako nešto postoji na Balkanu i da se uzgaja. To što sam ja posadio, to su najbolje i najslađe sorte u Evropi. Ovo su veoma krupni lešnici. To je posao budućnosti, savetujem svima da krenu time da se bave - rekao je on, pa dodao:

Poseban plod

- To je sorta koju su još zvali i Titovi lešnici, zato što je Tito naložio svojim agronomima da mu uzgoje sortu koja bi mogla da uspeva u ovakvim područjima. To je poseban plod. Lešnik danas upoređuju sa zlatom. Koristi se u farmaciji, i to u velikim količinama. Od njega se proizvode ulja za kozmetičke svrhe. Ljuska lešnika je najbolja kalorična vrednost za proizvodnju peleta za grejanje, a koren za uzgoj tartufa, ako to neko zna da uzgaja. Ukratko, to je fenomenalna biljka koja rađa od 80 do 100 godina i nudi veliko bogatstvo onima koji se brinu za nju - otkrio je Islamović za hrvatske medije.

Alen je ispričao i kako je došao do ideje da počne da se bavi proizvodnjom lešnika.

- Supruga je nasledila deo zemlje u Bihaću, a deo sam kupio. Razmišljali smo šta bismo mogli da zasadimo, a onda je analiza zemlje, bez koje ne možeš početi, pokazala da je ovo peskovito tlo kao stvoreno za uzgoj lešnika. Ovde je Una na samo nekoliko koraka i tu je po svemu sudeći bilo njeno jezero. Istraživali smo šta bismo mogli da gajimo, a inače o lešnicima nisam znao ništa, osim što sam kao dete dolazio ovde da ih berem - rekao je nekadašnji pevač Bijelog dugmeta.

