Marko Rokvić i njegova supruga Sara Oster posetili su pre nekoliko dana jednu privatnu ordinaciju u centru grada.

Foto: Kurir

Njih je tada fotografisao naš paparaco, a kako smo mogli da primetimo, pevač je otežano hodao, pa je verovatno posetio ortopeda koji se nalazi u toj ordinaciji. Bačni par je tokom šetnje sve vreme razgovarao, a sudeći po njihovom izrazu lica, tema je bila vrlo ozbiljna.

Inače, Marko, sin pokojnog pevača Marinka Rokvića i rođeni brat Nikole Rokvića, ne eksponira se previše u javnosti, pa se samim tim i o njegovoj supruzi Sari veoma malo zna. Poznato je da par ima dvoje dece, a dobili su iz ljubavi koja datira još iz srednje škole.

Foto: Kurir

Oni su se u srednjoj školi samo družili, a nekoliko godina nakon mature uplovili su u ljubavnu vezu. Marko je svojoj supruzi posvetio pesmu "Idu nam, idu dani", koja opisuje njihovu ljubavnu priču. Pre 10 godina su se i venčali, i iste godine dobili prvo dete.

Marko se nedavno vratio na scenu, a njegova supruga Sara je diplomirani filolog koja ima Instagram profil i blog posvećen majčinstvu, gde s roditeljima deli iskustva. Ona se bavi i izradom nakita, proizvoda za kuću i planera za majke.

Podsetimo, i Marko je, kao i Nikola, bio veoma vezan za pokojnog oca Marinka, koji je preminuo 2021. godine, nakon borbe s teškom bolešću. On se tada dirljivim i potresnim rečima oprostio od oca.

- Osećanja i misli zadržaću za sebe, u dubini svog srca. Želim samo da se zahvalim svima vama koji danima šaljete podršku i ljubav mojoj porodici i meni. Bol i tuga su veliki, ali je i ponos i radost jer smo imali njega. Uvek će živeti kroz nas. Marine moj, voli te zauvek tvoj Maćun - napisao je tada Marko uz fotografiju oca.

Foto: Kurir

