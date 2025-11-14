Slušaj vest

Dara Bubamara nedavno je nastupila u jednom beogradskom lokalu i napravila lapsus koji je postao viralan na društvenim mrežama.

Poznata kao neposredna i iskrena i ovoga puta je nasmejala publiku do suza svojom izjavom.

"Popila sam dva viskija"

Dara Bubamara je nasred bine pokušala da se obrati publici ali je počela da zapliće jezikom, te se u svom stilu opravdala i objasnila zbog čega ne govori lepo.

- Izvinite, popila sam dva viskija, a snimam tri dana Zvezde Granda, nije mi dobro! Joj Bože... Dobro jutro... - govorila je pevačica i grohotom se smajala dok su se iz publike čuli gromoglasan aplauz i ovacije.

Peh u Zvezdama Granda

Pevačica je nedavno napravila incident na snimanju "Zvezda Granda" kada je polomila sto koji se obrušio na kolegu Dragana Kojića Kebu, a snimak je takođe postao viralan.

Dara Bubamara obrušila sto na Kebu Foto: printscren tiktok

Naime, Dara je tokom slavlja u toku emisije sela na sto, koji se zatim prevrnuo i udario Kebu, koji sedi pored nje.

Incident se dogodio u trenucima euforije, a Dara je odmah pokušala da se našali i opravda:

- Da se izvinim Kebi jer je sto pao od njega. Ja stvarno od ludila…

Njenu izjavu prekinula je Ceca, koja je uz osmeh dobacila:

- Za malo Kebi da oduzmeš život!

Dara Bubamara

 Dara o Milici Pavlović bez dlake na jeziku:

