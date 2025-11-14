Slušaj vest

Ovog vikenda Stars specijal donosi nešto potpuno novo – estradni kviz znanja za sve prave poznavaoce domaće scene!

U nedeljnoj emisiji, koja se emituje u nedelju u 15 sati na Kurir televiziji, voditelji će postaviti tri zanimljiva pitanja iz sveta šou-biznisa i testirati koliko dobro poznajete vaše omiljene zvezde.

Tokom emisije biće otkriveno i iznenađenje koje čeka učesnike. Znamo samo jedno – u pitanju su 2 karte za veliki koncert u Sava centru!

A ko će zapevati? To saznajete u nedelju uživo u „Stars specijalu“!

Zato ne propustite priliku da se dobro zabavite, proverite svoje znanje i da zajedno s našim voditeljima unesete dodatnu dozu energije u nedeljno popodne!

Sve informacije o kvizu i načinu učestvovanja biće objavljene u ponedeljak nakon emisije na Instagram profilu Kurir televizije – @kurirtelevizija.

Stars specijal – nedelja, 15 sati, samo na Kurir televiziji.