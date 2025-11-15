Slušaj vest

Emina Jahović do nedavno je bila u žiži interesovanja zbog solističkog koncerta na kojem je pokazala novi izgled. Upravo su mnogi primetili da njeno lice izgleda ne samo podmlađeno, nego i znatno zategnutije i drugačije oblikovano.

Ako je suditi po fotografijama na kojem se iznad obraza vidi ožiljak pevačica je navodno uradila tzv. „mini fejs lifting" u Istanbulu. To je pokrenulo talas spekulacija, ali i komentara o granicama estetske hirurgije.

Takve reakcije nisu iznenadujuće, posebno u svetu javnih ličnosti gde je svaka estetska intervencija sasvim normalna stvar: Emina je uspešna u poslu koji radi, često je na sceni i pod svetlima reflektora, te nije neobično da želi da "osveži" izgled i održi mladalački stav.

Prema njenim ranijim izjavama, fizički izgled joj je veoma važan, a ulaganje u estetske intervencije vidi kao prirodan deo profesionalnog puta.

Kako ne bismo nagađali šta je pevačica radila na sebi kontaktirali smo stručnjaka. Specijalista plastične i estetske hirurgije Snežana Nena Ilić objasnila je stručno ožiljak na Emininom licu.

- Emina Jahović je prelepa žena. Evidentno je da je uradila neke korekcije. Ali, ona je to uradila na najbolji način. Korekcije su naglasile njenu lepotu i senzualnost-započela je doktorka Nena.

Doktorka smatra da pevačica sve na licu radi sa merom:

- Ovaj ožiljak može biti od temporalnog liftinga. To je vrsta liftinga koji je jako popularan. Obuhvata podizanje srednjeg i spoljnjeg dela obrve. Veliki broj mladih žena to sad radi. Tako da može biti da je to. Međutim, ožiljak takođe može biti i od uklanjanja neke promene, recimo mladeža ili keratoze. Tako da ne možemo suditi po slici, ali možemo pohvaliti finalni izgled- objasnila je doktorka Snežana Nena Ilić.

Jahovićeva je govorila o operacijama na društvenim mrežama kada je odgovarala na pitanja pratilaca:

- Kada smo već kod operacija, došlo je vreme da vam kažem i potvrdim iz prve ruke sve stvari vezane za isto, koje ne znate. U životu na sebi nisam radila nijednu plastičnu operaciju, sem operacije nosa koji sam prvi put slomila sa 14 godina. Sa 14 godina nisam mogla da se operišem, jer su se kosti lica još uvek razvijale, pa sam morala da sačekam. To sam učinila u 21. godini - napisala je ona pre nekoliko godina na internetu.