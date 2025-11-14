Slušaj vest

Bane Mojićević pobednik prve sezone “Zvezda Granda” je obradovao svoju publiku prvim solističkim koncertom i to nakon 20 godina karijere, a kako je priznao, dve decenije je čekao jer zapravo nije bio spreman.

"Izlazak iz zone komfora"

- Nisam bio spreman, to je jedini i osnovni razlog. Sada sam spreman da predstavim ljudima sve što sam do sada radio. Možda će zvučati ljudima prepotentno, ali 20 godina je zaista dug vremenski period da bih se pripremao za ozbiljne poduhvate, ali ovo doživljavam kao uvertiru puno ozbiljnijeg i kvalitetnijeg delovanja u muzičkom smislu. Izlazak iz zone komfora - rekao je Bane, a na pitanje koliko ga je koštalo, a koliko mu je pomoglo to što karijeru nije gradio na skandalima:

Ispovest Baneta Moijićevića, priznao da se toliko napijao da je završio na Hitnoj Foto: Tamara Trajković

- Pa jesam atipična pojava na estradi, jer svojim stavom ponašanjem, razmišljanjem, karakterom i energijom odstupam od stereotipnih doživljaja pevača te vrste muzike. Da mi je odmoglo u smislu karijere, poslovnog uspeha, verovatno jeste. To što sam prilično van svih estradnih tokova, ne živim taj estradni život, nemam tu vrstu okruženja, imam strogo podeljen privatni život i poslovna delovanja. Pomoglo mi je u tom smislu da sam uspeo da se sačuvam i da svoj život organizujem kako meni prija i da se osećam prijatno u svojoj koži.

Bane je otkrio i da li su mu kolege iz prve postave “Zvezda Granda” zamerile jer se jedini pojavio na koncertu koleginice Tanje Savić, kao i da li će ona doći na njegov koncert.

- Verujem da hoće, ja bih voleo da vidim ne samo nju iz te prve postave, već i sve ostale. Nema razloga da mi bilo ko zameri što sam se pojavio na njenom koncertu, to je moj život, moj izbor i moja stvar. Tanja je moja draga prijateljica, koleginica od prvog dana, normalno je da se pojavim na njenom koncertu. Što se tiče njihovih privatnih relacija u tome ne učestvujem. Ja sam sa svima u jako korektnim, prijateljskim odnosima. Na mene lično to ne utiče.

Na pitanje da li bi se pre fokusirao na solističke koncerte ili one sa prvom postavom “Zvezda Granda, Bane je rekao:

- Pa sve zavisi od momenta i odjeka i jedne i druge priče u javnosti. Naravno da bismo se i ja i oni više posvetili zajedničkim nastupima i da bismo možda žrtvovali svoje solističke nastupe kada bi se to realizovalo, ali u ovom trenutku je sve to na nivou ideje i predloga. Videćemo šta će od toga biti. Ja sam maksimalno fokusiran na svoj put, priču, nastupe koji su mi zakazani. Sada nemam podeljenu pažnju na nešto drugo.

Nepristojne ponude

Mojićević ističe da nikada u karijeri nije pristajao ni na kakve ponude koje bi ga kompromitovale.

- Bilo je nuđeno mnogo toga. Naravno da nisam izuzetak od svojih kolega kojima je nuđeno svašta, ali sam izuzetak, jer nisam pristajao na nešto što je moglo da me iskompromituje i predstavi na neki drugi način i na nešto što nisam.

Ljubavni život

Bio je kao mladić zaljubljen u koleginicu Milicu Todorović, zabavljao se sa Milenom Ćeranić i kako kaže, nakon toga, sa koleginicama sa estrade nije imao emotivne veze.

Milica Todorović Foto: Kurir Televizija

- Bili smo (Milica Todorović i on) u platonskoj vezi. Zna se da sam imao vezu sa Milenom Ćeranić, ona se u tom periodu nije bavila profesionalno muzikom. Nisam imao emotivne veze ni sa jednom koleginicom više. Naravno da sam nastupao sa mnogo koleginica, ali privatno i emotivno ne - rekao je on, ne krijući da mu je drago što je Milica u blagoslovenom stanju:

Foto: Damir Dervišagić

- Znam i jako mi je drago, znam koliko joj je to važno i lepo za nju. Baš mi je drago što će se ostvariti u toj ulozi.

Devojka dolazi na koncert

Njegova nova izabranica će mu biti podrška na koncertu, ali je kako kaže, srećniji kada se o tome manje zna.

- Hoće, biće na koncertu. Ona nije u tom fazonu da se o tome preterano priča i piše. Ovako je mnogo lepše kada je intima rezervisana samo za nas dvoje i mnogo smo srećniji - rekao je on, dodajući da će ga i ćerke po prvi put podriti iz publike:

- Da, ćerkice će prvi put biti na mom koncertu, srce mi je puno što ću konačno uspeti da ostvarim naše želje. Vreme brzo prolazi, deca rastu, a mi postajemo sve zreliji (smeh). Mogu da zamislim to, biće mi drago da vidim ćerke i njihovo društvo na nekom mom koncertu.

Kurir/Blic

