Aleksandra Mladenović je od malena veliki ljubitelj životinja, a posebno je vezana za svog kućnog ljubimca – papagaja. Kada joj je teško da sakrije emocije, umor ili stres, pevačica priznaje da sve poveri upravo svom pernatom prijatelju.

"Sama sebe zabavljam"

Kako je objasnila, trudi se da publika nikada ne primeti kada joj nije dan.

– U početku mi je bilo teško da sakrijem kako se osećam, ali trudim se da sve svoje probleme ostavim iza svoja četiri zida. Nema potrebe da negde dolazim namrgođena. Ljudi imaju dovoljno svojih briga, pa im ne treba još i Aleksandra koja se mršti. Sama sebe podstičem da budem pozitivna, da se podignem kad padnem. Sama sebe zabavljam – imam papagaja, pa malo pričam sa njim – priznala je u emisiji „Nije lako biti ja“.

Pevačica je nedavno otkrila da roditeljima često kupuje životinje, čak im je jednom dovela i magarca.

– Dovodila sam patuljaste jariće, magarce, svašta nešto. Kad je stigao magarac, još nije ni ušao u dvorište, mama je rekla ‘vraćaj ga nazad, je l’ si ti normalna?’. Meni su razne ideje padale na pamet, jer je bratu i meni zabavno kako majka reaguje. Ja smislim, brat zove da poruči. Rekla sam joj da joj je magarac biznis, šetaš ga po selu i slikaju se ljudi (smeh). Nije mogla da veruje šta sam uradila - ispričala je Aleksandra.

O muškarcima i pogrešnim izborima

Aleksandra Mladenović često je u žiži interesovanja javnosti zbog burnog ljubavnog života. Iako iza sebe ima emotivne padove, Mladenovićeva ne gubi veru u ljubav i nada se da će doći pravi.

- To nisu skandali, nego moje greške, zato što sam uvek bila iskrena da kažem: "Da, to mi je partner". Mogla sam sto puta da kažem da nisam u vezi, da mi je prijatelj, drugar, ali sam uvek bila iskrena i to me je mnogo koštalo.

