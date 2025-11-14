Slušaj vest

Kija Kockar i Katarina Živković danima javno ratuju i otkrivaju detalje odnosa koji je nedavno prekinut, a sada su obelodanile i zbog čega.

Prepucavanje putem medija i društvenih mreža ne jenjava, a Kristina je odlučila da pravdu potraži i zvaničnim putem.

Monstruozne poruke

Zbog pretnji koje dobija putem poruka upućenih njoj i njenoj porodici, rešila je da slučaj prijavi policiji. Na svom Instagram nalogu detaljno je objasnila svoj naredni postupak.

Foto: Kurir Televizija

- Hvala svima na podršci u proteklih par dana, a pogotovo hvala svima na podršci za ovu poslednju stvar i za monstruozne poruke koje sam godinama dobijala. Čovek očigledno godinama ne odustaje. Vidite sami kakve je grozote i pretnje pisao meni, mojoj porodici i mojoj majci. To su ozbiljne pretnje i ugrožavanje bezbednosti, zbog čega sam kontaktirala njegovu kompaniju i prijaviću ga policiji. Ovo mora da se zaustavi, jer je veoma zabrinjavajuće da se odrasli muškarac sa porodicom ponaša na ovakav način. Nadam se da ce i njegova kompanija i policija reagovati kako treba.

Foto: Instagram

"Hvala svima"

- Hvala još jednom svima koji su mi poslali poruke. Morate da shvatite da ih je zaista mnogo, vezano za razne stvari u proteklih par dana, pa i za ovo sinoć. Ako nekom nisam odgovorila, neka zna da sam sve pregledala i pročitala. Jednostavno, trebalo bi mi dva dana da odgovorim baš svima. Potrudila sam se da odgovorim kome sam mogla, a ako nisam, neka zna da je poruka pročitana i ovako vam se javno zahvaljujem - napisala je Kija.

1/5 Vidi galeriju Kaća Živković Foto: Nemanja Nikolić, Printscreen/Instagram

Ko je prvi počeo

Podsetimo, Kaća i Kija su donedavno bile dobre drugarice. Zajedno su slavile bitne datume poput rođendana, praznika, putovale su i poveravale se jedna drugoj. Tikva je pukla neposredno pred promociju Živkovićkinog albuma, na kom je okupila pola estrade, a od Kockarove tada nije bilo ni traga ni glasa, iako se očekivao njen dolazak. To nije promaklo ni medijima ni prisutnim gostima, a Katarina je pre nekoliko dana u jednoj emisiji, na pitanje zašto joj nije došla drugarica, rekla da su tu bili oni koji su trebali da budu. Kija se potom pojavila na jednom gradskom događaju i razvezala jezik o bivšoj drugarici, nakon čega se sve saznalo.

Kija je ubrzo zatim otkrila identitet muža Katarine Živković kog krije od javnosti. Otkriveno je da je u pitanju Nebojša Stojković Stojke.

Kija i Katarina u vreme prijateljstva: