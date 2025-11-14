Slušaj vest

Pevačica Katarina Živković i njena bivša prijateljica Kija Kockar ne prestaju da ratuju na društvenim mrežama, a pevačica sada tvrdi da je Kija u vezi sa oženjenim pripadnikom žandarmerije.

- Da li se to zahvaljuješ svojim pojedinim prijateljima koje imaš, a to su lažni profilu koji mi vređaju dete i pokojnog oca? I da, još jednom da ti postavim pitanje, kako ti se zove oženjeni ljubavnik iz MUP-a? - napisala je Kaća, ali se tu nije zaustavila.

- Posto je story istekao a odgovore još uvek nisam dobila, prinuđena sam da objave okačim na zid - mozda mi ovako odgovoriš na pitanje kako ti se zove dugogodišnji ljubavnik ,pripadnik žandarmerije, blizak onoj sa kojom se fotografišeš, a ne poznaješ je i koji je ,kako sam čula, suspendovan zbog bliskog kontakta sa osobom iz kriminogenog sveta? - napisala je Kaća.

Katarina Živković  Foto: Marko Karović, Screenshot YT, Printscreen/Instagram

Kaća: "Udarila si na moju porodicu, nema nazad"

Katarina Živković je nakon ovoga napisala da se ona svih ovih godina trudila da privatan život drži dalje od očiju javnosti.

- Hvala svima na savetima da ćutim i budem dostojanstvena, znam da ste dobronamerni i da mi želite dobro ali meni je zaista žao, ja to ne mogu. Za mene je dostojanstvo kada branite vaše i kada ne date na vašu porodicu koju ste vi birali takvu kakva jeste. Ja sa svoju birala, ona je za mene svetinja. Trudila sam se svih ovih godina da privatnost sačuvam za sebe dok ona nije rešila da progovori iako su svi znali ali su poštovali moju želju da se ne eksponiram, i stojim iza svih svojih reči i odluka. Ista ta Kristina Kockar je svoju krsnu slavu umesto sa svojom porodicom i prijateljima proslavijala sa mojim suprugom i sa mnom da bi sada iznosila najgore stari o nama tačnije o njemu, a bila je primljena, prihvaćena i poštovana od strane istog tog mog supruga kog sada pljuje. Udarila je na mene, na moju porodicu i na moje dete-opcija ignore ne postoji. Postavicu još jednom pitanje - kako ti se zove oženjeni ljubavnik, suspendovani pripadnik žandarmerije blizak onoj koju ne poznaješ, ali sa njom pretiš.

Ne propustiteStars"OVO MORA DA SE ZAUSTAVI" Kija Kockar besna zbog montruoznih poruka i pretnji: Prijaviću ga policiji!
kija-kockar.jpg
Stars"NEKA ME SE OKANI..." Kaća Živković se oglasila usred skandala sa Kijom, poslala brutalnu poruku, Kockarevoj neće biti dobro
Kija Kockar Katarina Živković
Stars"DOĐI, JUNAČINO, ŽIVIM SAMA, IMA LI JOŠ NEKO DA PRETI?" Kija Kockar se javno obračunava na mrežama, objavila prepisku: Mene je odgojila Nadica...
Kija Kockar Katarina Živković
StarsGOLIŠAV STOMAK, PLEŠE, UVIJA SE I MAŠE ROLEKSOM OD 14. 000 €: Kija Kockar se oglasila iz stana na Zvezdari u jeku skandala sa Kaćom Živković (FOTO)
screenshot-74.jpg
Stars"SNIMAK BI BIO NAJJAČI NA SVETU" Kaća odgovorila Kiji nakon optužbe da deli Miloševićeve intimne klipove: Polupano blebetalo...
Kija, Milan Milosevic i Kaca Zivkovic

 Pogledajte dodatni snimak:

STARS EP562 Izvor: kurir tv