"KAKO TI SE ZOVE OŽENJENI LJUBAVNIK IZ ŽANDARMERIJE?" Kaća Živković nastavlja da optužuje Kiju, sada javno zapretila: Nema nazad, udarila si na moju porodicu
Pevačica Katarina Živković i njena bivša prijateljica Kija Kockar ne prestaju da ratuju na društvenim mrežama, a pevačica sada tvrdi da je Kija u vezi sa oženjenim pripadnikom žandarmerije.
- Da li se to zahvaljuješ svojim pojedinim prijateljima koje imaš, a to su lažni profilu koji mi vređaju dete i pokojnog oca? I da, još jednom da ti postavim pitanje, kako ti se zove oženjeni ljubavnik iz MUP-a? - napisala je Kaća, ali se tu nije zaustavila.
- Posto je story istekao a odgovore još uvek nisam dobila, prinuđena sam da objave okačim na zid - mozda mi ovako odgovoriš na pitanje kako ti se zove dugogodišnji ljubavnik ,pripadnik žandarmerije, blizak onoj sa kojom se fotografišeš, a ne poznaješ je i koji je ,kako sam čula, suspendovan zbog bliskog kontakta sa osobom iz kriminogenog sveta? - napisala je Kaća.
Kaća: "Udarila si na moju porodicu, nema nazad"
Katarina Živković je nakon ovoga napisala da se ona svih ovih godina trudila da privatan život drži dalje od očiju javnosti.
- Hvala svima na savetima da ćutim i budem dostojanstvena, znam da ste dobronamerni i da mi želite dobro ali meni je zaista žao, ja to ne mogu. Za mene je dostojanstvo kada branite vaše i kada ne date na vašu porodicu koju ste vi birali takvu kakva jeste. Ja sa svoju birala, ona je za mene svetinja. Trudila sam se svih ovih godina da privatnost sačuvam za sebe dok ona nije rešila da progovori iako su svi znali ali su poštovali moju želju da se ne eksponiram, i stojim iza svih svojih reči i odluka. Ista ta Kristina Kockar je svoju krsnu slavu umesto sa svojom porodicom i prijateljima proslavijala sa mojim suprugom i sa mnom da bi sada iznosila najgore stari o nama tačnije o njemu, a bila je primljena, prihvaćena i poštovana od strane istog tog mog supruga kog sada pljuje. Udarila je na mene, na moju porodicu i na moje dete-opcija ignore ne postoji. Postavicu još jednom pitanje - kako ti se zove oženjeni ljubavnik, suspendovani pripadnik žandarmerije blizak onoj koju ne poznaješ, ali sa njom pretiš.
