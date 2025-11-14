Kaća: "Udarila si na moju porodicu, nema nazad"

- Hvala svima na savetima da ćutim i budem dostojanstvena, znam da ste dobronamerni i da mi želite dobro ali meni je zaista žao, ja to ne mogu. Za mene je dostojanstvo kada branite vaše i kada ne date na vašu porodicu koju ste vi birali takvu kakva jeste. Ja sa svoju birala, ona je za mene svetinja. Trudila sam se svih ovih godina da privatnost sačuvam za sebe dok ona nije rešila da progovori iako su svi znali ali su poštovali moju želju da se ne eksponiram, i stojim iza svih svojih reči i odluka. Ista ta Kristina Kockar je svoju krsnu slavu umesto sa svojom porodicom i prijateljima proslavijala sa mojim suprugom i sa mnom da bi sada iznosila najgore stari o nama tačnije o njemu, a bila je primljena, prihvaćena i poštovana od strane istog tog mog supruga kog sada pljuje. Udarila je na mene, na moju porodicu i na moje dete-opcija ignore ne postoji. Postavicu još jednom pitanje - kako ti se zove oženjeni ljubavnik, suspendovani pripadnik žandarmerije blizak onoj koju ne poznaješ, ali sa njom pretiš.