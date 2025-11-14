Slušaj vest

Javni rat Kristine Kije Kockare i Katarine Živković se ne smiruje. Nakon što je Katarina rekla da je Kija u vezi sa oženjenim pripadnikom žandarmerije, Kija se oglasila.

- Ljudi koji uporno pišu o meni na kraju pokažu samo sebe. Ono što ja znam o nekom, ostavljam za sebe jer mi moja čast ne dozvoljava da idem dalje od te teme gde sam rekla istinu i temu koju nisam započela . I tu se za mene sve završava. Neka nastave - poručila je ona.

Kaća: "Nema nazad, udarila je na moju porodicu"

Kaća je istakla da, iako joj ljudi savetuju da ne nastavlja sukob sa Kijom, ona ne planira da se zaustavi.

- Posto je story istekao a odgovore još uvek nisam dobila, prinuđena sam da objave okačim na zid - možda mi ovako odgovoriš na pitanje kako ti se zove dugogodišnji ljubavnik ,pripadnik žandarmerije, blizak onoj sa kojom se fotografišeš, a ne poznaješ je i koji je ,kako sam čula, suspendovan zbog bliskog kontakta sa osobom iz kriminogenog sveta? - napisala je Kaća i dodala:

- Hvala svima na savetima da ćutim i budem dostojanstvena, znam da ste dobronamerni i da mi želite dobro ali meni je zaista žao, ja to ne mogu. Za mene je dostojanstvo kada branite vaše i kada ne date na vašu porodicu koju ste vi birali takvu kakva jeste. Ja sa svoju birala, ona je za mene svetinja. Trudila sam se svih ovih godina da privatnost sačuvam za sebe dok ona nije rešila da progovori iako su svi znali ali su poštovali moju želju da se ne eksponiram, i stojim iza svih svojih reči i odluka. Ista ta Kristina Kockar je svoju krsnu slavu umesto sa svojom porodicom i prijateljima proslavijala sa mojim suprugom i sa mnom da bi sada iznosila najgore stari o nama tačnije o njemu, a bila je primljena, prihvaćena i poštovana od strane istog tog mog supruga kog sada pljuje. Udarila je na mene, na moju porodicu i na moje dete-opcija ignore ne postoji. Postavicu još jednom pitanje - kako ti se zove oženjeni ljubavnik, suspendovani pripadnik žandarmerije blizak onoj koju ne poznaješ, ali sa njom pretiš.

