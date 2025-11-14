Slušaj vest

Zorica Dukić proslavila se učešćem u rijalitiju "Parovi" nakon čega se povukla iz javnosti i promenila život iz korena, a kako danas izgleda javnost najviše ima prilike da vidi putem društvenim mreža.

Zorica je sada na Instagramu podelila fotografiju u bikiniju i oduševila pratioce izgledom.

Zorica Dukić na plaži u bikiniju Foto: Printscreen Istagram

Ona i dalje ima dugačku braon kosu po kojoj je oduvek prepoznatljiva, kao i vitku figuru i silikone koji su bili u prvom planu.

Ima privatan biznis

Zorica je novac od rijalitija uložila u privatan biznis, te godinama ima salon lepote koji uspešno radi i od kog zarađuje velike sume novca.

- Biznis se Zorici svakako isplatio tokom svih ovih godina, pa tako lokali super rade, tako da odlično zarađuje, mesečno i više prosečnih srpskih plata. Ona često i boravi u njima, pomaže radnicima i stvarno je odgovorna. Ništa je ne mrzi i zaposleni je baš hvale - otkrio je izvor za Blic jednom prilikom.

Javila se Gastozu nakon njegove pobede

Inače, Zorica je svojevremeno bila u vezi sa Nenadom Marinkovićem Gastozom, a nedavno je otkrila da mu je poslala poruku nakon njegove pobede u "Eliti".

- Napisala sam mu "Bogu hvala, odrasli smo". Nije mi odgovorio na poruku, ne krivim ga toliko obaveza toliko ljudi znam šta znači izaći iz rijalitija kao pobednik, ipak, mi nismo ostali u nekom kontaktu... Javimo se jedno drugom kad se sretnemo u gradu. Možda više i nema taj broj... Čestitala sam mu jer znam da ima dobru dušu i dobar je čovek. Zvali su me u mnoge emisije nisam se odazivala jer nisam želela da neko kaže vraća sebi publicitet preko njega. Sa ove distance ne mogu reći da sam ga volela, ali jesam bila zaljubljena. Ipak imali smo različite poglede na život i izdržali smo godinu i nešto zajedno - rekla je ona za "Adria Tv".

