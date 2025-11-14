Slušaj vest

Ćerka Nataše Bekvalac i Danila Ikodinovića, Hana Ikodinović, izrasla je u pravu lepoticu koja izaziva pažnju javnosti. Ona je u poslednje vreme jako aktivna na mrežama gde je prati veliki broj ljudi.

Hana je sada na svom TikTok nalogu podelila snimak iz automobila, a na sebi ja imala crni topić sa dubokim dekolteom.

-Shvatila sam da nemam ja loš ukus za momke. Već loši momci imaju dobar ukus - napisala je ona u opisu.

Hana Ikodinović pozira Foto: Printscree

Hana studira u Španiji

Inače, Hana se preselila u Španiju kako bi studirala psihologiju, ali je kasnije odlučila da promeni fakultet.

Uspela je ona, mi smo u startu došli do problema, upisala je psihologiju, kaže: "Mama, ja ne želim da studiram medicinu". Sada smo u promeni na marketing - rekla je Nataša nedavno.

Inače, Nataša je uvek isticala koliko prisan odnos ima sa ćerkom.

- Hana i ja imamo lep, otvoren, prijateljski odnos. Drago mi je da kada nešto ne valja, prvi broj koji okrene je moj. Mama ne rešava sve probleme, ali drago mi je što može sve da mi kaže. Teško mi je što ide, uopšte mi nije svejedno, ali znam da je to jako važno za njenu budućnost i to mi daje snagu. Ne mogu da zamislim dan bez nje, ali isto tako znam da je osamostaljivanje nešto najvažnije za decu.

Pogledajte dodatni snimak: