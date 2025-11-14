Slušaj vest

Učesnici "Elite" imali su priliku da prokomentarišu raskid Teodore Delić i Nenada Macanovića Bebice, a onda je nastao haos zbog Asmina Durdžića.

- Bili smo dve godine zajedno, negde mi je to bilo logično da prihvatim, ali i da se Filip nije desio, smatram da bi vremenom istina izašla na videlo i moje nezadovoljstvo se pokazalo. Ne bih se udala za Bebicu - kazala je Teodora.

- Imam pravo da mislim da ga je Teodora koristla. Ne mora nužno materijalno da bude, ali očigleno ga je koristila - dodao je Janjuš.

- Ja ne mogu da verujem u ovo što je Teodora rekla, da nije bila srećna sa mnom, to nije tačno - dodao je Bebica.

- Da li si bila srećna pored Bebice? - upitao je Janjuš.

- Jesam, kroz vezu jesam, nisam se folirala - kazala je Teodora.

- A ova dva meseca unazad? - upitao je Milan.

- Verovatno da nisam - kazala je Teodora.

- Teodora, ti si monstrum. Ti si devojka koja se verila, pa nekoliko dana posle toga rekla da joj se dopada drugi. Ti si Takijeva bivša, gora si od bilo koje utorak devojke, ko će tebe za ozbiljno shvatiti? - upitao je Asmin.

- Ti si nas spajao, a sada ovako govoriš? - dodao je Filip.

- Ti si u izolaciji sa Teodorom koja ti se navodno dopada, a ideš okolo naokolo i provodiš vreme sa drugim devojkama - kazao je Asmin.

Anita spustila Asmina

Durdžić je nedavno iznenadio sve kad je prišao Aniti i uputio joj kompliment.

- Ti si jedna od najlepših devojkaka ovde. Ja tebe ne mogu zbog Stanije, neprijatno se osećam - rekao je Asmin.

- To i ja tebi pričam, ne želim da mi se ljuti drugarica. Nije problem da pohvališ ti mene i ja tebe, ali sedela sam sa tvojom Stanijom pred ulazak - govorila je Anita.

- Maja je meni počela da pravi ljubomorne scene, a ne ja njoj. Koga će ona da ponižava? Ona živi za momenat da ustane i mene komentariše - pričao je on.

- To si ti dopustio ponašanjem i ona kaže kako je ti proganjaš. Da li si videla kad sam juče vikala na tebe da je ona sad ustala i rekla da na nju ne dižeš ton? - rekla je Anita.

