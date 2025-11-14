Slušaj vest

Pevačica Anastasija Ražnatović sa svojim suprugom, fubalerom Nemanjom Gudeljom, doputovala je iz Sevelje u rodnu Srbiju.

Anastasija se sada na svom profilu na Instagramu oglasila iz vile na Dedinju i pokazala kako provodi hladne jesenje dane.

U luksuznoj vili snimila je ogroman televizor i deo skupocenog nameštaja, a gledala je film "Noje", koji je inače biblijom inspirisani film i zasnovan je na priči o Nojevoj barci.

Anastasija Ražnatović se oglasila iz vile na Dedinju Foto: Printscreen Instagram, Printscreen

Anastasija po svemu sudeći uživa u toplini svog doma i njenoj sreći nema kraja.

Otkrila ključ dobrog izgleda

Inače, Anastasija danas važi za jednu od najzgodnijih devojaka na našoj sceni, a iskreno je govorila jednom prilikom i o periodu kada je vodila borbu sa viškom kilograma. Ona je tada otkrila kako je smršala 20 kilograma.

- Izbacila sam nezdrave namirnice i trudila sam se da ne preskačem obroke. Najčešće jedem kuvana jela, a u širokom luku zaobilazim restorane brze hrane - rekla je Anastasija tada i dodala:

- Ako pojedem nešto slatko, odmah odem na trening kako bih što pre sagorela kalorije. Ključ dobrog izgleda je definitivno u redovnom vežbanju.

