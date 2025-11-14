Slušaj vest

Stanija se nedavno vratila u Majami, gde je otišla nakon burnog raskida sa Asminom Durdžićem.

Pored poslovnih obaveza, Stanija nalazi vremena i za uživanje, a fotografijom pored bazena zapalila je društvene mreže.

U prvom planu bio je donji deo kupaćeg kostima, koji je više otkrivao nego pokrivao.

"Nazad u Majami. Punim baterije", poručila je Stanija.

Stanija pokazala međunožje
Stanija pokazala međunožje Foto: Printscreen

Starleta je uživala na krovu zgrade u kojoj živi, o kojoj smo ranije već pisali. Očigledno je bila sama, što potvrđuje da Dobrojevićeva ispunjava ono što je najavljivala - naredni period posvetiće sebi i samoisceljenju nakon niza ličnih izdaja.

