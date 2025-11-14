Stanija pokazala međunožje, tvrdi da tako puni baterije
Stars
STANIJA USLIKALA MEĐUNOŽJE, ALI BUKVALNO! Starleta javno okačila fotografiju koja će preznojiti sve muškarce: Da nije stisnula pogrešno dugme?
Slušaj vest
Pored poslovnih obaveza, Stanija nalazi vremena i za uživanje, a fotografijom pored bazena zapalila je društvene mreže.
U prvom planu bio je donji deo kupaćeg kostima, koji je više otkrivao nego pokrivao.
"Nazad u Majami. Punim baterije", poručila je Stanija.
Stanija pokazala međunožje Foto: Printscreen
Starleta je uživala na krovu zgrade u kojoj živi, o kojoj smo ranije već pisali. Očigledno je bila sama, što potvrđuje da Dobrojevićeva ispunjava ono što je najavljivala - naredni period posvetiće sebi i samoisceljenju nakon niza ličnih izdaja.
Pogledajte dodatni snimak:
Reaguj
1