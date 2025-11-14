Slušaj vest

Katarina Živković se pojavila na jednom prestoničkom događaju, a tom prilikom je pred kamerama Kurira prvi put javno govorila o čitavoj situaciji i drami sa Kijom Kockar.

Kaća je iznela nove detalje o njihovom sukobu, kao i to kako je izgledalo njihovo druženje pre nesuglasica.

"Slavila je slavu sa mojim mužem, a sada ga pljuje"

Pevačica je prvo otkrila da je Kija praznike i slavu proslavljala kod nje kući.

"Nije mi jasno kako se nije osećala sigurno u našoj kući, ona je bila ugrožena, a mene zanima kako može biti ugrožena ako je sa nama, tačnije sa mojim suprugom i sa mnom proslavljala najradosnije praznike. Slavila je i Božić i Vaskrs, čak je i svoju krsnu slavu slavila sa nama u našoj kući, nije bila sa porodicom i sa prijateljom, već sa nama za koje tvrdi da smo je nečim uvredili, nije mi jasno kako je mogla da slavi sa mojim suprugom slavu, a da sada iznosi ovo što iznosi, ali to sve govori o njoj."

Katarina Živković o Kiji Kockar Foto: Damir Dervisagić

Kaća je dalje nastavila da priča o sukobu

"Nisam ni ja svetica, svesno sam birala svoj život, birala sam svoju porodicu i nisam se nikada mešala u tuđe živote niti sam ulazila u tuđe krevete ko sa kim spava i ko kome rađa decu i onda je meni van svake pameti da se pravdam bilo kome ili da se nečega stidim", tvrdi pa dodaje:

"Ja ću da odbranim ono što je moje, a posebno to radim od onog momenta kada sam dobila svog anđela taj neki poriv u meni je jači da se branim nego kao pre."

"Svi su znali ko je moj suprug"

"Svi su znali ko je moj suprug i čuvali su tu moju tajnu, a ona je sada iz svog zlonamernog razloga odlučila da podeli sa celim svetom i želala je meni da servira nešto što će sada morati sama da pojede", kaže pa odbija da komentariše kako njen muž gleda na sve ovo.

Ispovest Katarine Živković o Kiji Kockar Izvor: Kurir

"Ne želim da komentarišem ništa".

O tužbama

"Ne plašim se tužbi, o njima ćemo drugom prilikom, samo sam zahvalna Bogu što se to prijateljstvo nije nastavilo i što mi više nije bliska."

