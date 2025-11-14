OVO JE NAJSLAĐI SNIMAK DANA! Karleuša odvela svoje pse na pravi kraljevski tretman: Uživali u masaži, feniranju, kupanju... (VIDEO)
Jelena Karleuša je još jednom pokazala koliko joj je stalo do svojih ljubimaca.
Naime, ovoga puta je svoje pse odvela na pravi kraljevski tretman gde su uživali u negovanju i pažnji.
Karleuša ih je nedavno odvela na profesionalni tretman nege, gde su uživali u svemu što jedan pas može da poželi – od kupanja i maženja, do feniranja i skidanja kamenca sa zuba.
Alfi skidali kamenac
Alfa je bio posebno tretiran u salonu, kako bi mu zubi ostali zdravi i sjajni, dok su oba psa uživala u luksuznom tretmanu.
Pevačica je tom prilikom pokazala koliko joj je stalo do zdravlja i sreće svojih ljubimaca, a snimak sa tretmana dokazuju da su se psi odlično zabavili i opustili.
Feniranje, maženje i pažljiva nega pokazali su da Alfa i njegov prijatelj nisu samo ljubimci, već pravi članovi porodice koji uživaju u svakom trenutku.
Pogledajte dodatni snimak: