Jelena Karleuša je još jednom pokazala koliko joj je stalo do svojih ljubimaca

Naime, ovoga puta je svoje pse odvela na pravi kraljevski tretman gde su uživali u negovanju i pažnji.

Karleuša ih je nedavno odvela na profesionalni tretman nege, gde su uživali u svemu što jedan pas može da poželi – od kupanja i maženja, do feniranja i skidanja kamenca sa zuba.

Alfi skidali kamenac

Karleusini psi uzivaju na tretmanu Izvor: Privatna arhiva

Alfa je bio posebno tretiran u salonu, kako bi mu zubi ostali zdravi i sjajni, dok su oba psa uživala u luksuznom tretmanu.

Pevačica je tom prilikom pokazala koliko joj je stalo do zdravlja i sreće svojih ljubimaca, a snimak sa tretmana dokazuju da su se psi odlično zabavili i opustili.

Feniranje, maženje i pažljiva nega pokazali su da Alfa i njegov prijatelj nisu samo ljubimci, već pravi članovi porodice koji uživaju u svakom trenutku.

