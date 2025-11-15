Slušaj vest

Već nekoliko dana bukti rat dve bivše najbolje drugarice Katarine Živković i Kije Kockar, a pobednica rijalitija je nedavno izjavila da Katarina pokazuje Milanove intimne snimke. Milan kao Milan nije se mnogo uzrujao oko toga, a njegovo prijateljstvo s Kockarovom završeno je još pre 4 godine.

Milan Milošević je tada i otkrio zbog čega su zahladneli odnosi između njega i Kije Kockar.

- Sve što se izdešavalo između nas dvoje, nije ni bilo prijateljstvo, mi smo bili prijatelji u rijalitiju, ja sam stao iza nje, zbog njene priče, ali kasnije su nam se putevi razišli, ali sve mislim da je bilo na silu, da to nije bilo iskreno. Svako je krenuo svojim putem, došlo je do nekih nesuglasica tokom učešća njene majke, ona je meni zamerila neke stvari, ali ja nisam hteo da se raspravljam. Nekad komentarišemo dešavanja na estradi, čujemo se, čestitamo posebne dane, ali nije to kao pre - ispričao je Milošević za Srpski Telegraf.

U rat upleten i voditelj

Već deset dana traje rat između Kije Kockar i Katarine Živković. Ovaj sukob je dobio novu dimenziju jer novi detalji isplivavaju na površinu. U sve je upleten i Milan Milošević.

Naime, pobednica rijalitija "Zadruga" tvrdi da folkerka svima deli Milanov privatni snimak.

- Jao, da. Pozovi svog druga Milana i kaži mu kako deliš svima njegov intimni snimak. Ups, Katarina, tvoj Instagram stori pokazuje ko si ti. Pokazuje tvoje mišljenje o meni. Drugarice. Pa što si ga čuvala toliko godina? Spuštaš samo sebe. Tvoje ponašanje van kamera, prema meni, prema evo i Milanu, tvojim drugaricama koje nisu javne ličnosti isto pokazuje ko si ti - poručila je Kija putem svog Instagram profila.