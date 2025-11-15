Jesen je godišnje doba kada je sezona virusa svakoga dana. Gotovo da nema osobe koja u ovom godišnjem dobu ne dobije virus, a jedna od njih je i glumica Lidija Vukićević koja se oglasila iz bolnice i otkrila kako se oseća.

Ona je u opuštenom izdanju posetila zdravstvenu ustanovu kako bi odradila pregled, a dok je sedela u čekaonici objavila je fotografiju na društvenoj mreži Instagram.

Glumica je kako smo mogli da vidimo bila u skroz kežual izdanju, što je kada je ona u pitanju redak slučaj. Lidija, osim što važi za jednu od najlepših žena s javne scene, nosi i titulu najbolje stilizovane žene, pa gde god da je sretnemo uvek je možemo videti sređenu od glave do pete. Izgleda da glumica usled simptoma virusa nije imala volje i snage da se sređuje, pa je do obližnje bolnice došla u trenerkama.