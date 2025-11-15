Slušaj vest

Nataša Bekvalac uvek je iskrena do koske, pa kud puklo da puklo. Pevačica nema problem da govori o svojim partnerima, deci, prijateljima i porodici, a nedavno je u dobila pitanje za koje je kao i obično imala vrlo zanimljiv odgovor.

Pitanje je glasilo, kako bi njena majka reagovala kada bi se pevačica pomirila sa nekim od bivših supruga, među kojima je i nekadašnji vaterpolista Danilo Ikodinović.

- Rekla bi mi: ‘Ne, ne, ne, Nataša, ovo zaista više nema smisla. Ne mogu. Odreći ću te se. Odreći ću te se preko novina. Ovo je kraj, dosta! - ispričala je Nataša kroz smeh za Extra FM.

1/6 Vidi galeriju Nataša Bekvalac na venčanju sa Danilom Ikodinovićem Foto: Printscreen

Dača me je varao

Pevačica je nedavno govorila i o braku s vaterpolistom, kao i o tome da je znala da ju je varao.

- Desilo se davno, svako je preboleo ono što je imao i sad smo u korektnom odnosu. Kod muškaraca nije važno kako izgledaš jer ti

kada si nečija žena ili dugogodišnja devojka više te ne doživljava na taj način već se podrazumevaš. Muškarcima treba potvrda neko ko

će da im se divi. Neretko žene sa kojima muškarci varaju ne mogu da se porede sa ženama ili devojkama sa kojima su njihove - rekla je

Nataša za Scandal!