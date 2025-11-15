Slušaj vest

Teodora Džehverović obezbedila je sebi još jednu nekretninu i to ni manje ni više nego u luksuznom kompleksu u Beogradu na vodi. Kako su mediji pisali ona je za ovaj stan iskeširala 400.000 evra, a sada kada je dobila ključeve u ruke, pevačica je usnimila i objavila na mreže kako izgleda njena nova nekretnina.

Njen novi stan je na 21. spratu, raskošan je i osvetljen, a nema sumnje da će ga opermiti po poslednjoj modi. Teodora nije krila suze i ponos zbog svega što je sebi obezbedila.

Osim toga, Teodora je kupila i dva parking mesta u garaži zgrade, čime je dodatno podigla vrednost svoje nove nekretnine, preneli su nedavno domaći mediji.

1/6 Vidi galeriju Ovo je novi stan Teodore Džehverović Foto: Printscrean

Prvi stan će izdavati

Teodora je svoj prvi stan kupila je pre tri godine u Višnjičkoj banji, a kako navodi sagovornik, njega će rentirati kada se preseli u svoj novi dom.

- Teodora smatra da je najpametnije ulagati novac u nekretnine jer njihova cena s vremenom raste. Stari stan će izdavati i od njega će moći da uzme lepu cifru jer je moderno opremljen i prilično očuvan, ali to tek kada se preseli. Njena porodica je neizmerno ponosna, a ona veruje da tek dolazi njeno vreme - kaže izvor.