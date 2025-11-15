VODITELJKA PROGOVORILA O INTIMNOM SNIMKU KOJI SU SVI GLEDALI! To mi je teže palo od gubitka deteta! Danima nije izlazila iz kuće
VoditeljkaSuzana Mančić priznala je da je skandal sa intimnim snimcima teže podnela od gubitka deteta. Kako je rekla, toliko je bila psihički unižena da se zatvorila u kuću i nije danima htela da izađe u javnost.
Suzana, jedna od najvećih TV zvezda bivše Jugoslavije i nekadašnja „loto devojka“ bila je u centru skandala 2005. godine, kada su isplivali njeni intimni snimci.
Tada je, kako priznaje, doživela veliki stres i jedva je smogla snage da vrati na scenu.
-Taj period života želim da zaboravim, ali ne mogu! To je nešto najstrašnije što mi se desilo… Nisam izlazila na ulicu. Rodbina mi donosila hleb, deca nisu išla u školu… To mi je najteži trenutak jer sam izgubila dostojanstvo… Ljudi su me voleli do tada, a onda su me gledali sa zgražavanjem. Nisam bila kriva da bih trpela taj javni linč, javnost me je osudila, mnogo sam plakala, ali vreme je učinilo svoje i nekako sam prevazišla – priča Suzana i dodaje da je sve to sada iza nje:
-Taj događaj me je zaustavio u svemu, ali sabrala sam se i sada mi se čini kao da sam to sanjala. Svaki težak životni događaj me je naveo da se presaberem, da vidim ko sam i šta sam i da nastavim dalje. Imala sam teških trenutaka u životu: gubitak roditelja, razvod, izgubila sam tri sina, ali ipak, najteži mi je taj sporni snimak koji je isplivao… Ali moramo da se naviknemo da se radujemo lepim stvarima i da se pomirimo s lošim, da se pomirimo s gubitkom i da ga prevaziđemo kako znamo i umemo…
Podsetimo, Suzanina ćerka Teodora nezadvo se udala za generala Miroslava Talijana, a voditeljka je ispričala šta misli o zetu.
