Slušaj vest

VoditeljkaSuzana Mančić priznala je da je skandal sa intimnim snimcima teže podnela od gubitka deteta. Kako je rekla, toliko je bila psihički unižena da se zatvorila u kuću i nije danima htela da izađe u javnost.

Suzana, jedna od najvećih TV zvezda bivše Jugoslavije i nekadašnja „loto devojka“ bila je u centru skandala 2005. godine, kada su isplivali njeni intimni snimci.

Tada je, kako priznaje, doživela veliki stres i jedva je smogla snage da vrati na scenu.

Suzana Mančić Foto: ATA images

-Taj period života želim da zaboravim, ali ne mogu! To je nešto najstrašnije što mi se desilo… Nisam izlazila na ulicu. Rodbina mi donosila hleb, deca nisu išla u školu… To mi je najteži trenutak jer sam izgubila dostojanstvo… Ljudi su me voleli do tada, a onda su me gledali sa zgražavanjem. Nisam bila kriva da bih trpela taj javni linč, javnost me je osudila, mnogo sam plakala, ali vreme je učinilo svoje i nekako sam prevazišla – priča Suzana i dodaje da je sve to sada iza nje:

-Taj događaj me je zaustavio u svemu, ali sabrala sam se i sada mi se čini kao da sam to sanjala. Svaki težak životni događaj me je naveo da se presaberem, da vidim ko sam i šta sam i da nastavim dalje. Imala sam teških trenutaka u životu: gubitak roditelja, razvod, izgubila sam tri sina, ali ipak, najteži mi je taj sporni snimak koji je isplivao… Ali moramo da se naviknemo da se radujemo lepim stvarima i da se pomirimo s lošim, da se pomirimo s gubitkom i da ga prevaziđemo kako znamo i umemo…

Suzana Mančić Foto: Kurir Televizija

Podsetimo, Suzanina ćerka Teodora nezadvo se udala za generala Miroslava Talijana, a voditeljka je ispričala šta misli o zetu.

Kurir/Grand