Rat između dve bivše drugarice Katatine Živković i Kije Kockar ne stišava se već 10 dana. Prljav veš o njihovim partnerima iznose i jedna i druga, a kako nam se čini kraj ovoj drami se ne nazire. Kaća je poznata kao pevačica koja ima lep odnos sa svojim kolegama, a davnih dana cimerka joj je bila Milica Todorović.

Gostujući u emisiji "Amidži šou" Kaća i Milica prisetile su se anegdote kada ih je komšinica prijavila za pokušaj ubistva.

Katarina Živković i Nebojša Stojković Stojke Foto: Marko Karović, Printscreen/Instagram, Facebook

Kako su više puta do sada pričale, to je bilo u periodu kada su se takmičile u „Zvezdama Granda“, a i danas su u odličnim odnosima.

Njih dve su jednom prilikom zajedno gostovale u emisiji i ispričale i anegdotu vezanu za njihov zajednički život. Naime, njima je jednog dana policija pozvonila na vrata jer ih je komšinica prijavila za pokušaj ubistva.

Milica Todorović
Foto: ATA images

„Ribale smo terasu onom kiselinom, a to je padalo kod komšinice. Kaća riba sa rukavicama, i zvoni nam policija na vrata i kaže da je komšinica prijavila pokušaj ubistva“, ispričala je Milica svojevremeno u emisiji „AmiG Show“.

Kurir.rs

