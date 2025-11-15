Slušaj vest

Nino Rešić, pokojni pevač narodne muzike, bio je jedan od najvoljenijih izvođača devedesetih godina. Njegov prepoznatljiv glas, emotivne balade i harizma doneli su mu status velikog miljenika publike širom regiona.

U jednom od svojih intervjua, Nino je otkrio zanimljivu anegdotu iz mladosti, priznao je da mu je Zorica Brunclik bila prava opsesija i da je po svaku cenu želeo da nabavi njen album.

Kako je govorio, tada je bio spreman da obiđe sve prodavnice ploča samo da bi došao do njene muzike, jer je, kako je isticao, Zoricu smatrao jednom od najvećih zvezda domaće scene.

Njegovi prijatelji i saradnici često su isticali da je Nino bio čovek velikog srca, vedrog duha i neiscrpne energije, zbog čega ga publika pamti i danas, godinama nakon njegove prerane smrti.

– Meni je opsesija bila Zorica Brunclik i morao sam da kupim njen album. Pitam mamu mogu li, a ona kaže: „Ma nemam pare.“ Tada sam seo na bicikl i vozio 16 kilometara do Jasenovca, gde su bili oni mali, plitki bazeni – ispričao je Nino, pa dodao:

– Ako hoće neko da me kazni, neka me kazni, u redu. Ulazio sam u te bazene i uzeo samo velike novčanice, da bih kupio album Zorice Brunclik, ništa više. U kratkim pantalonicama uđem u taj bazen, pokupim taman toliko da mogu da se vratim, kupim njen album i odem kući srećan – rekao je Rešić.

Mesto Jasenovac se nalazi u Hrvatskoj, u Sisačko-moslavačkoj županiji, u oblasti Posavine. Nalazi se blizu ušća reke Une u Savu.

Pre smrti bio na rubu egzistencije

Podsetimo, Nino Rešić, važio je za jednog od popularnih izvođača devedesetih godina prošlog veka, ali je i pored toga, navodno, preminuo u siromaštvu.

Da njegov privatni život nije bio najbolji danas potvrđuje Nela Bijanić, koja je bila upućena u skoro sve što mu se dešavalo, shodno tome i kada je finansijska situacija bila u pitanju.

- Kod Nina Rešića sam bila na svadbi, žao mi je što je tako završio. Bila sam mu i gost na koncertu. Sjajan pevač, najveća muška zvezda. Bio je puno zauzet, završio je sa poslednjih 20 evra tuđih u džepu. Zlatna kočija prolazi jednom u životu, ne prolazi svaki dan, ako ste uzeli zlato – uzeli ste. Sada pričam generalno, morate stvoriti nešto da imate iza sebe, morate imati nešto kada dođete u neke 60-70 godine i više ne možete da pevate - objasnila je ona ranije za medije, pa je dodala:

- Voleo je malo da popije, bio je divan pevač, kada sam bila gost na njegovom koncertu, to je lom, žao mi je što je otišao mlad - govorila je pevačica svojevremeno u jednoj emisiji.