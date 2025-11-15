- Što se tiče zastrašivanja iskreno ti verujem jer sam ja doživela isto all na malo drugačiji način. U junu kada me je maltretirao je poslao je svog druga (koji ima fazon 50 godina i bio je dobar sa mnom) da me pozove i kaže kako je Bogdan besan i da ga nikad nije video takvog i da me savetuje da ne izlazim iz kuće jer misli da je u stanju da me napadne i fizički. U tom momentu sam ja tog čoveka shvatila kao da mi daje dobrobameran savet jer sam ga zaista poštovala, ali nakon recimo mesec dana sam dobila potvrdu i informaciju da je sve vreme taj čovek bio dobar sa mnom nakon raskida iskijučivo da bi izvlačio informacije iz mene gde sam, šta radim da bi preneo Bogdanu. Meni nije mogao direktro da preti jer sam javna ličnost i zna da mu to neće proći pa je morao da bude malo mudriji i smisli kako da me drži pod kontrolom da ne iznesem istinu o njemu - stoji u poruci koju je Anja poslala toj devojci.