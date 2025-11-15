"KADA ME JE MALTRETIRAO..." Anja Bla rešila da više ne ćuti! Otkrila da joj je Baka Prase pretio i slao njegove ljude: Plašio se da ne iznesem istinu o njemu
Anja Bla i ako odavno nije u emotivnom odnosu s jutjuberom Bakom Prasetom iznela je nove informacije o njihovom odnosu. Dok njen bivši partner vodi rat s jednom tiktokerkom, Anja se oglasila i otkrila šta je sve preživljavala zbog Praseta.
Baka Prase je došao u posed prepiske Anje Bla i devojke sa kojom Jutjuber "ratuje", a u prepiskama je Anja otkrila kroz šta je sve prošla njega.
- Što se tiče zastrašivanja iskreno ti verujem jer sam ja doživela isto all na malo drugačiji način. U junu kada me je maltretirao je poslao je svog druga (koji ima fazon 50 godina i bio je dobar sa mnom) da me pozove i kaže kako je Bogdan besan i da ga nikad nije video takvog i da me savetuje da ne izlazim iz kuće jer misli da je u stanju da me napadne i fizički. U tom momentu sam ja tog čoveka shvatila kao da mi daje dobrobameran savet jer sam ga zaista poštovala, ali nakon recimo mesec dana sam dobila potvrdu i informaciju da je sve vreme taj čovek bio dobar sa mnom nakon raskida iskijučivo da bi izvlačio informacije iz mene gde sam, šta radim da bi preneo Bogdanu. Meni nije mogao direktro da preti jer sam javna ličnost i zna da mu to neće proći pa je morao da bude malo mudriji i smisli kako da me drži pod kontrolom da ne iznesem istinu o njemu - stoji u poruci koju je Anja poslala toj devojci.
Anju ucenjivali eksplicitnim slikama
Podsetimo, Baka Prase i Anja Bla, nedavno su ratovali na društvenim mrežama, a on je tada izneo niz šokantnih tvrdnji na njen račun.
Anja je tada na Instagramu saopštila da je ucenjuju sa njenim eksplicitnim fotografijama.
"Ja sam htela da ćutim jer me je sramota da se bavim ovim. Upletena sam u nešto što apsolutno nema veze sa mnom. Više mi je muka da gledam kako me ljudi upliću u spletke, a ja sam odavno nastavila da živim svoj život", započela je influenserka i dodala:
"Ja ću ovo da okončam jednim jutjub videom nakon što odem iz Srbije, jer ja se zbog svega osećam nebezbedno ovde. Jedan od razloga što ćutim je jer mi prete mojim golim slikama koje sam slala čoveku koga volim. Muka mi je više da živim u strahu od toga", napisala je Anja.
Kurir.rs