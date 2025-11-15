Slušaj vest

Dragica Zlatić otkirla je gostujuću u jednoj emisiji da joj je jednom prilikom na javnom mestu ispao zub. Kako kaže dvojka joj je bila veštačka, a ona je bila gladna i u momentu kad je zagrizla zalogaj desila se nemila situacija.

Kako obično biva i pevačima se dešavaju pehovi na nastupima, pa se ona prisetila jednog koji se njoj dogodio, na koji niko nije ostao imun.

- Jednom u sto godina rešim da izadjem i ispadne mi zub. Bila sam kao baba iz filma, ona veštica. Naime, otišla sam na otvaranje fensi restorana, gde su svi fensi. I ja gladna, celo veče gledam u tanjir i tako ja na kraju uzmem da jedem. Međutim, imam taj jedan veštački zub dvojku i ja sam žvakala žvaku i meni je ispao zub i po tanjiru odskakutao - rekla je Dragica i dodala epilog priče:

- Aleksandra Mladenović je sedela pored mene i kada je to videla, pala je ispod stola od smeha. Ja sam se samo okrenula ka njoj i rekla - meni je ispao zub.

- Promenila si nakon toga i zubara i lepak - dodao je njen kolega Nemanja Đurđević kroz smeh, koji je takođe gostovao u emisiji Scena.