Ana Nikolić i Rale Ratković ponovo su zajedno. Nakon skandala u Dubaiju, kada su se posvađali, ona skinuta s leta, pa se on bez nje vratio u Beograd, oni su se pomirili, ali i utvrdili šta je izvor problema u njihovom ljubavnom odnosu - bliski prijatelji.

Kao što je Kurir već i njavio, kompozitor je planirao pomirenje s pevačicom, a sada, nakon što su obnovili svoj odnos, shvatili su da im razdor u vezi prave treća lica.

Shvatila šta joj pravi smetnju sa Raletom

Restrikcije

Zato je muzička zvezda navodno „otkačila“ veći deo svoje prijateljske ekipe jer samo tako, navodi naš izvor, može da obezbedi mir u kući s Raletom.

Prema tvrdnjama izvora koji se kreću blizu pevačice, Ana je odlučila da se povuče iz društvenog života jer smatra da joj prijatelji narušavaju vezu komentarišući Raleta i iznoseći mišljenja koja ona više ne želi da sluša. Svi ti negativni komentari uticali su na njeno ponašanje prema Raletu i dolazilo je do žestokih sukoba.

Sada znaju šta žele

Jasne granice u odnosu

Iako ništa od ovoga nije zvanično potvrđeno, priče koje kruže govore da je pevačica navodno postavila jasnu granicu svima koji se mešaju u njen privatni život. Prema tim navodima, Ani smetaju negativne opaske o njenom partneru, pa je odlučila da se udalji od ljudi koji, kako se tvrdi, „šire lošu energiju“ i unose nemir u njenu vezu.

Bliski saradnici pevačice zasad se nisu oglašavali, a ni Ana nije davala komentare na ove glasine. Ipak, fanovi su primetili da se u poslednje vreme retko pojavljuje u društvu svoje doskorašnje ekipe, što je dodatno podgrejalo spekulacije.

Ana i Rale od samog njihovog početka imali su turbulentnu vezu. Pevačica je čak prijavila kompozitora za nasilje i tada ga nazivala raznim imenima. U više navrata ga je oslovljavala sa Srale i delila u tom periodu poruke u kojima ga je optuživala da joj je uništio život.

Pokušali smo da stupimo u kontakt i sa pevačicom i sa kompozitorem, ali oni i dalje ne odgovaraju na naše pozive.