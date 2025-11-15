TEA OPTUŽENA ZA KRAĐU OD 48.000 EVRA! Do detalja opisala haos koji se desio na tezgi: Zgrabila sam torbu i sakrila se...
Tea Bilanović jedna je od najtraženijih pevačica kada su privatna slavlja i nastupi u pitanju. Upravo zbog toga što je konstantno na terenu mlada pevačica se susreće sa raznim situacijama.
Kako je prozvana kraljicom bakšiša, otkrila je koliko je novca najviše dobila, te istakla da su je otpužili za krađu.
- Prija mi taj epitet, zahvalna sam svojoj publici na tome. Pevala sam na jednom veselju nakon kog su nas ganjali da im vratimo bakšiš. Kada sam shvatila da je situacija alarmantna, uzela sam torbu i sakrila se u drugu prostoriju. Tada je majka jednog dečka urlala da sam opila njenog sina i uzela mu sav novac, što svakako nije bio slučaj. Nikoga ne mogu da nateram da mi da novac. Najveći bakšiš koji sam dobila sa svojim bendom bio je 48.000 evra - otkrila je Tea, pa priznala na šta najčešće troši zaradu:
- Novac ulažem u karijeru, a kada sam lično ja u pitanju, trošim na štikle. Trenutno imam 43-44 para štikli. Polovina od toga mi se nalazi u gepeku automobila - rekla je za Hajp.
