Kum tragično preminulog kralja narodne muzike Slobodan Bobi Stojadinović otkrio je kolika je bila veličina Šabana Šaulića, koji je pokazao svu saosećajnost, brigu i požrtvovanost i u trenucima kobnog sudara u okolini Bilefelda, nakon kojeg je legendarni umetnik izgubio život.

Bobi je u razgovoru za Grand priznao da se, uprkos teškoj saobraćajnoj nesreći koju su zajedno doživeli, Šaban odmah pridigao i dao sve od sebe kako bi spasao život svog saputnika u smrskanom automobilu.

-Sve mi se vraća, sve slike. Stalno čujem glas pokojnog Mirze kako teško uzdiše. Stalno vidim njega (Šabana), jer je on mene pokušao da izvuče iz auta. Ja sam sedeo iza, on je sedeo ispred mene. Pošto je bio mali auto, on je pomerio sedište skroz napred. Govorio sam mu da to ne mora da čini, ali je bio uporan govorivši da imam dugačke noge. Namestio sam se, a nikada nisam ni u jednom autu nameštao sebi zaštitu za glavu. Ja sam prvi put u životu u tuđem autu namestio to. Milion puta sam se vozio iza i uvek sam morao da budem tu u njegovoj blizini da čujem šta priča – ispričao je Stojadinović.

Bobi je do detalja opisao šta se dešavalo tog kobnog dana u februaru 2019. godine i ispričao da su u samom startu neke stvari nisu išle kao što je bilo uobičajeno.

-Neko kuca na vrata, ja ustajem, otvaram u pidžami. Šaban stoji spreman sa torbom. ‘Šta je čoveče, vidi koliko je sati, brzo’, rekao je. Brzo, kao u vojsci. Za pet minuta smo bili spremni. Silazimo, on stoji ispred hotela i puši cigaretu. Taj trenutak ne mogu da zaboravim. Uvek smo mi njega čekali. On kad dođe imao je svoj ritual, ne ulazi u auto dok ne završi cigaretu. Da li je to plus, minus, toplo, hladno, uvek je bilo tako, on je uvek morao da ispuši cigaretu do kraja. To jutro kad nas je video na vratima, on je bacio cigaretu i rekao ‘idemo, idemo, idemo’. Mi u šoku, kažem dobro, polako, a on će „kako polako, kasnimo“ – opisao je Bobi kako je započeo taj dan i naglasio i da ih je neočekivano Šaban u tom trenutku neuobičajeno požurivao.

-Auto je bio parkiran malo dalje od ulaza, a on se ljutio što je bio daleko. Pitao me je što nisam stao bliže, ali nisam znao šta da kažem. Nosim sam moj i njegov kofer, došli smo do auta i Mirza je otvorio vrata i stavio svoju tešku klavijaturu, mislim da je bila oko 30 kilograma. Jedva sam je podigao i zaglavio je između sedišta. Merkao je i rekao ‘Ne daj Bože da me ovo udari, ubiće me’. Namestio sam se, namestio sedište za glavu i to mi je život spasilo- istakao je Stojadinović.

On je otkrio i da je od udara izgubio svest, a da je Šaban odmah nakon udesa pokušao da ga izvuče iz zgužvanog vozila.

-Ponovo me neko budi, udara me. Gledam, otvaram oči. Pitaju me kako se zovem, a ja ništa ne znam. Pričali su mi doktori da je on mene pokušao da izvuče… On je izašao napolje, čekao je doktore. Doktori su došli, on se držao za vrat i samo je rekao ‘boli, boli’. Doktori su ga pregledali, merili mu pritisak i ustanovili da mu pritisak pada. Gledaju da li ima neku povredu, nema ništa. Znali su da je to unutrašnje krvarenje. Odmah su pozvali helikopter. Dali su mu inekciju da ga smire, da mu ne bi srce od straha kucalo brže. Stavili su ga na nosila, ubacili u helikopter i odveli u bolnicu – rekao je Bobi.

Sledeća trauma usledila je kada se Bobi probudio u bolnici i prikovan za krevet saznao za gubitak kuma.