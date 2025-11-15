- Danas nema reči,nema zvuka, svuda samo tišina. Kevo moja najvoljenija, tvojim odlaskom nastao je duboki i mračni tajac, u kome se čuje samo beskonačna ljubav koju si mi davala od kada sam progledao i udahnuo prvi vazduh! Kada jednog dana skinem ove crne naočare ostaće samo nacrtane oči koje će me podsećati da sam na tom mestu nekada imao oči koje ti nisu uzvratile dovoljno ljubavi i pored toga sto sam ti skoro svaki dan govorio koliko te volim! Kažu mi jutros da si umrla u toku noći, a ne razumeju da moja majka ne umire i nikada ne može umreti jer najveće duše žive večno a ti si svakako bila, ostala i bičeš najveca dusa od postanka sveta i veka! P.S. Danas nam je slava i ne brini za goste, neće ih ni biti, razumeće oni da si sprečena a ja ću im se lično zahvaliti u tvoje ime! Spokojna budi majko moja najvoljenija i konačno ćeš sresti tvog Dragana, za kojim čezneš već više od dvadeset godina! Budi mi dobro i spokojna tamo gde si krenula jer u toj velikoj nebeskoj kući, pre ili kasnije srešćemo se svi - napisao je on.