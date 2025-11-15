Slušaj vest

Dino Merlin se nalazi na prvom mestu na listi najbogatijih pevača sa naših prostora, a portal Celebrity Net Worth je njegovo bogatstvo procenio je na 100 miliona dolara što je za 80 miliona veće od bogatstva Zdravka Čolića.

Nakon prozivki na račun svog sadašnjeg materijalnog stanja i luksuza Merlin je odlučio da progovori i otkrije kako su izgledali njegovi teški dani u prošlosti.

- Živeli smo težak život i nisam imao mogućnost da idem na more. Sada kada je sve došlo na svoje mesto, mogu malo i da plovim. Nemam nikakvu grižu savesti, ni zbog broda koji imam, ni zbog ljubavi prema moru - rekao je Dino Merlin tada.

1/2 Vidi galeriju DINO MERLIN POČEO SVOJ ZAVRŠNI KONCERT! Publika odmah pala u trans, a obratio im se BRUTALNO JAKIM REČIMA Foto: Damir Dervišagić

Životna priča Dina Merilina obuhvata njegovo detinjstvo, priču o izazovima koje je nosilo breme slave i naposletku o uspešnoj karijeri.

Živeo u siromaštvu

Dino Merlin rođen je 12. septembra 1962. godine u Sarajevu, a pravo ime mu je Edin Dervišhalidović.

Lična priča Dino Merlina duboko zrači tugom, izazovima i trijumfom. Rodio se u skromnoj porodici, kada je imao samo pet godina otac ih je napustio, ostavljajući ga da odrasta uz majku.

S obzirom na finansijske poteškoće, veoma rano je započeo da radi, čak u fabrici, dok je muzika uvek bila njegova strast, s posebnim naglaskom na gitaru.