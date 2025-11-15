OGLASIO SE RADE KOSMAJAC NAKON ŠTO JE OBJAVIO SVOJU EKSPLICITNU FOTKU! Pevač zanemeo, evo šta je poručio
Rade Kosmajac pritisnuo je pogrešno dugme na telefonu i umesto da pošalje eksplicitnu fotografiju u privatnoj poruci on ju je objavio na Whats story da je svi njegovi prijatelji vide.
Pevač se sad oglasio za Kurir i objasnio situaciju u kojoj se našao:
"Odlepio sam"
- Jaooo, ja sam odlepio. Ne mogu da verujem. Izvinjavam se što vam odmah nisam odgovorio na poruku, sad sam se probudio imao sam svirku sinoć- započeo je pevač.
Brzoplet
Nezgodna situacija
Razumeli smo njegovo opravdanje i prešli na konkretnu temu:
- Hteo sam tu fotografiju da pošaljem ženi, ne znam kako se desilo. Ja sam stisnuo dugme i to je otišlo. Nisam ni primetio. Drugar me je pozvao i rekao mi da brzo obrišem stori, a baterija mi je bila na dva posto i dok sam ušao u kola telefon se ugasio. Dok sam stavio na punjač to je već prošlo nekoliko minuta. Telefon nikako da se upali. Ja sam samo jednom u životu stvaljao fotografije na taj Whats up i ne znam kako mi se to uopšte dogodilo- objasnio je pevač za Kurir.