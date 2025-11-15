"Odlepio sam"

Nezgodna situacija

- Hteo sam tu fotografiju da pošaljem ženi, ne znam kako se desilo. Ja sam stisnuo dugme i to je otišlo. Nisam ni primetio. Drugar me je pozvao i rekao mi da brzo obrišem stori, a baterija mi je bila na dva posto i dok sam ušao u kola telefon se ugasio. Dok sam stavio na punjač to je već prošlo nekoliko minuta. Telefon nikako da se upali. Ja sam samo jednom u životu stvaljao fotografije na taj Whats up i ne znam kako mi se to uopšte dogodilo- objasnio je pevač za Kurir.