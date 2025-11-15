Slušaj vest

Svetlana Ceca Ražnatović istakla je da od malih nogu poštuje sva pravoslavna načela i da je vaspitavana u pravoslavnom duhu. Naime, poznata pevačica naglasila je da često razgovara sa svojim duhovnikom vladikom Stefanom, i da joj to mnogo pomaže u sagledavanju brojnih životnih situacija.

- Nekada nam životne situacije koje nam se dešavaju izgledaju da ne možemo – navodi Ceca.

Prvi put je počela da posti 2011. godine nakon razgovora sa tadašnjim monahom Stefanom, a danas vladikom.

- Pre toga sam postila sredom i petkom. Znači već 11 godina postim svaki post, a isto to čini i moja porodica. Zavisi od dana i posta. Nekada je to na ulju, nekada na vodi - rekla je Ceca u jednoj emsiji pre 4 godine.

Dodala je i da je Bog više puta u životu spasio.

- Bilo je takvih životnih stvari, ali to su momenti koji nisu za prepričavanje. Bogu sam zahvalna na svakom novom danu i tome što je moja porodica živa i zdrava - zaključila je pevačica.

Dobar duhovni đak

Episkop remezijanski Stefan Šarić, koji danas obavlja dužnost vikarnog episkopa Patrijarha srpskog i starešine Podvorja Srpske pravoslavne crkve u Moskvi, dok je ranije bio starešina Hrama Svetog Save na Vračaru, godinama je blisko povezan sa Svetlanom Cecom Ražnatović.

Njihovo prijateljstvo traje još od 2011. godine, kada je pevačica bila u kućnom pritvoru. Crkveni velikodostojnik je svojevremeno otvoreno govorio o svom odnosu sa Cecom i o tome kako se njegovo mišljenje o njoj promenilo nakon ličnog upoznavanja.

‒ Moram da priznam da pre monaštva nisam bio ljubitelj muzike koju izvodi Svetlana. Zato sam i bio skeptičan kada sam je upoznao. Doživljavao sam je drugačije. Međutim, kasnije sam shvatio da je ona nešto sasvim drugo od onoga kako je pojedini mediji predstavljaju. Imao sam sreće da je upoznam u nekim ozbiljnim godinama i kao njen duhovnik odmah sam shvatio da ona ima jasan cilj šta hoće u životu, a šta ne, te da je izgrađena ličnost u svakom smislu. Odgovorno tvrdim da je Ceca, u duhovnom smislu, jedan od mojih boljih đaka ‒ istakao je Stefan i nastavio:

‒ Mnoge stvari koje sam joj rekao poštuje kao pravi vernik. Sada je potpuno nov čovek, a oni koji je neosnovano osuđuju jednog dana srešće se sami sa sobom u nekom ćošku. Osuda nije dobra. Naravno, Crkva će uvek imati razumevanje za sve ljude, čak i za najvećeg grešnika, a kamoli za osobu poput Svetlane. Kao njen ispovednik o njoj mogu da kažem samo najbolje. Ona spada u osobe koje poseduju prave vrednosti. U drugima preovladava mnogo gordosti, sujete... Ceca preda mnom nema tajni i prava je retkost da jedna tako poznata ličnost otvoreno priča o svemu. Nije lako poveriti nekome sve svoje tajne. Jedno vreme bio sam opterećen time da se ne čuje neki trač vezan za to što je ona meni ispovedila. Čak sam joj rekao: "Svetlana, vi ste imali hrabrosti da se meni ispovedite, ali time ste mi stavili veliki teret na leđa" ‒ ispričao je on tada.

Ceca o veri i postu

Od malih nogu je posećivala redovno sa roditljeljima crkvu.

- Moja majka je učiteljica, te je mene i moju sestru učila sve ono što je vezano za crkvu. Nedeljom smo odlazili na liturgiju, poštovali običaje za svaki praznik, a sestra i ja smo se radovale praznicima - rekla je Ceca u intervjuu za Objektiv.

Pevačica dodaje da se s godinama čovek upoznaje sa verom.

- Ne možete isto da percipirate vjeru sa pet, petnaest i trideset godina. Kao što svako od nas u tim starosnim granicama ne razmišlja isto, tako svi mi imamo drugačiji doživljaj vjere- ocjenjuje ona.

Navodi da voli da često posećuje manastire.