Poznato je da je pevačBoban Rajović u skladnom braku već dugi niz godina, a smatra se jednim od retkih muzičara koji je uspeo da svoj odnos sa suprugom očuva uprkos brojnim iskušenjima i turbulencijama koje prate estradni život.

Jednom prilikom pevač je otvoreno priznao da je 30 godina zajedničkog života zahtevalo mnogo razumevanja, fleksibilnosti, ali i samokontrole.

Boban Rajović sa suprugom sprema kafu u njihovoj vili koju su prodali Foto: Damir Dervišagić

"Uvek će biti trzavica"

–Ja sam od onih muškaraca koji mogu da primete drugu ženu napolju, ali uvek se vraćam svojoj. Naš posao je takav kakav jeste, neizbežno je imati i po 158 nastupa godišnje, dolaziti u kontakt s raznim ljudima, mlađim devojkama… ali sve je pitanje koliko si jak karakterno da ostaneš dosledan. Uvek će biti trzavica, ali one su sve ređe, a moja lepša polovina i ja postajemo sve normalniji, a i ja postajem ozbiljniji- rekao je pevač.

Ipak, i tokom svih tih godina dešavale su se situacije koje su mogle da ugroze njihov odnos. Jedan incident s maserkom gotovo je doveo do razvoda.

Boban Rajović Foto: Kurir Televizija

"Supruga je odreagovala jače od mene"

–Taj naslov je izazvao trzavicu u braku. Ja sam odreagovao, a supruga je reagovala još jače- objasnio je Rajović, dodajući da je bilo još situacija koje su mogle da naškode njihovom odnosu, ali koje nemaju veze s neverstvom.

-Mislim da smo supruga i ja daleko od razvoda, za razliku od nekih drugih brakova. To su bile neke prepirke koje su trajale dan, dva, možda tri- iskreno je zaključio pevač.

Kurir/Grand