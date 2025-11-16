PEVAČ ZBOG MASERKE BIO PRED RAZVODOM! Otkrio sve o trzavicama u braku: Mogu da primetim drugu ženu ...
Poznato je da je pevačBoban Rajović u skladnom braku već dugi niz godina, a smatra se jednim od retkih muzičara koji je uspeo da svoj odnos sa suprugom očuva uprkos brojnim iskušenjima i turbulencijama koje prate estradni život.
Jednom prilikom pevač je otvoreno priznao da je 30 godina zajedničkog života zahtevalo mnogo razumevanja, fleksibilnosti, ali i samokontrole.
"Uvek će biti trzavica"
–Ja sam od onih muškaraca koji mogu da primete drugu ženu napolju, ali uvek se vraćam svojoj. Naš posao je takav kakav jeste, neizbežno je imati i po 158 nastupa godišnje, dolaziti u kontakt s raznim ljudima, mlađim devojkama… ali sve je pitanje koliko si jak karakterno da ostaneš dosledan. Uvek će biti trzavica, ali one su sve ređe, a moja lepša polovina i ja postajemo sve normalniji, a i ja postajem ozbiljniji- rekao je pevač.
Ipak, i tokom svih tih godina dešavale su se situacije koje su mogle da ugroze njihov odnos. Jedan incident s maserkom gotovo je doveo do razvoda.
"Supruga je odreagovala jače od mene"
–Taj naslov je izazvao trzavicu u braku. Ja sam odreagovao, a supruga je reagovala još jače- objasnio je Rajović, dodajući da je bilo još situacija koje su mogle da naškode njihovom odnosu, ali koje nemaju veze s neverstvom.
-Mislim da smo supruga i ja daleko od razvoda, za razliku od nekih drugih brakova. To su bile neke prepirke koje su trajale dan, dva, možda tri- iskreno je zaključio pevač.
Kurir/Grand