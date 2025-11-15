Slušaj vest

Filip Mitrović objavio je pesmu „Mali“, inspirisanu procesom psihoterapije i razgovorom sa svojom mlađom verzijom sebe. „Pesma je za sve koji čuvaju dete u sebi. Ako si se nekad osećao usamljeno – ovo je tvoja priča“, kratko poručuje Filip. On se ove godine prijavio i na konkurs za Pesmu za Evroviziju, pa novu numeru mnogi vide kao još jedan važan korak u njegovoj muzičkoj godini.

Spot je sam režirao i po prvi put otvorio deo svoje privatne arhive. U videu se nalaze njegove fotografije iz detinjstva, roditelji, školske uspomene i lični trenuci koje do sada nije delio sa javnošću. Sve zajedno daje jednostavan, ali ličan uvid u ono što je pesmu „Mali“ oblikovalo.

U spotu se pojavljuje i selfi sa pokojnim pevačem Džejom, sa kojim su ga godinama upoređivali zbog boje glasa i energije. Fotografija je, kako kaže, deo njegove lične priče i zato je našla svoje mesto u ovoj pesmi.

Pesma „Mali“ je ujedno i numerа koja je inspirisala naziv njegovog albuma „33“. Na kraju spota nalazi se snimak njegovog prvog nastupa na kom peva pesmu Zdravka Čolića, momenat koji zatvara krug između tadašnjeg i današnjeg Filipa