Rade Kosmajac nije jedini sa estrade koji je pritisnuo pogrešno dugme, pa su njegove privatne fotografije videli i oni kojima to nije bilo namenjeno. Pored njega to se dogodilo i Dari Bubamari, Editi Aradinovi, Amaru Hodžiću poznatijem kao Buba Koreli.

Zna kako da privuče pažnju

Članica žirija "Zvezde Granda" obožava društvene mreže i često svojim obožavaocima poklanja nove fotografije i videe. Pevačica je jedna od najpraćenijih estradnih ličnosti na društvenoj mreži Instagram, a njene objave uvek oduševe njene fanove.

Ume da se šali na svoj račun

Sudbina se ponavlja

Međutim, svi se sećamo momenta kada je Dara pritisnula pogrešno dugme pa je umesto da selfi pošalje na njoj poznat broj, ona je selfi koji nije bio za šire mase podelila na svom storiju. Nakon što je ta slika preplavila medije i digla se velika prašina, pevačica se oglasila.

- Stisnula sam pogrešno dugme, jbg - napisala je tada Dara uz osmeh.

Nakon nekoliko godina situacija se ponavlja. Dara je objavila fotografije iz auta, ali izgleda da je opet pritisnula pogrešno dugme. Ispod njene fotke nalazi se opcija gde možete kliknuti kako biste kupili selfi Dare Bubamare.

Slična situacija se desila i Editi koja je uzburkala javnost zbog slike iz tuš kabine na kojoj je skroz gola, a koju je, kako je rekla kasnije, slučajno objavila.

Nije želeo da bude u aferi

Fotografije su bile za dečka

Naime, slika iz kabine je bila namenjena njenom dečku, ali ovaj put "namenila" ju je svima, pa je pevačica novu fotografiju postavila na svoj Instagram profil, kako bi obradovala svoje fanove. Izgleda da je Edita pronašla novi način da pokaže golišavo telo, jer, kako je rekla, više ne želi da se kupa sa telefonom.

- Ups, opet sam to uradila - napisala je pevačica uz objavu i izazvala lavinu komentara i lajkova.

Rade Kosmajac nije želeo da obelodani svoju provokativnu fotografiju, već da je pošalje u privatnoj poruci, ali ju je greškom objavio na Whats up priči.