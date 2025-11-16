Slušaj vest

Rade Kosmajac nije jedini sa estrade koji je pritisnuo pogrešno dugme, pa su njegove privatne fotografije videli i oni kojima to nije bilo namenjeno. Pored njega to se dogodilo i Dari BubamariEditi Aradinovi, Amaru Hodžiću poznatijem kao Buba Koreli. 

Zna kako da privuče pažnju

Dara Bubamara ume da provocira Foto: ATAIMAGES, Antonio Ahel/ATAIMAGES, Printscreen/Youtube, Boba Nikolić

Članica žirija "Zvezde Granda" obožava društvene mreže i često svojim obožavaocima poklanja nove fotografije i videe. Pevačica je jedna od najpraćenijih estradnih ličnosti na društvenoj mreži Instagram, a njene objave uvek oduševe njene fanove.

Ume da se šali na svoj račun

Edita Aradinović priznala šta je uradila Foto: Printscreen/Instagram, Marko Karović

 Sudbina se ponavlja

Međutim, svi se sećamo momenta kada je Dara pritisnula pogrešno dugme pa je umesto da selfi pošalje na njoj poznat broj, ona je selfi koji nije bio za šire mase podelila na svom storiju. Nakon što je ta slika preplavila medije i digla se velika prašina, pevačica se oglasila.

- Stisnula sam pogrešno dugme, jbg - napisala je tada Dara uz osmeh.

Nakon nekoliko godina situacija se ponavlja. Dara je objavila fotografije iz auta, ali izgleda da je opet pritisnula pogrešno dugme. Ispod njene fotke nalazi se opcija gde možete kliknuti kako biste kupili selfi Dare Bubamare.

Slična situacija se desila i Editi koja je uzburkala javnost zbog slike iz tuš kabine na kojoj je skroz gola, a koju je, kako je rekla kasnije, slučajno objavila.

Nije želeo da bude u aferi

Rade Kosmajac bio nepažljiv Foto: Privatna arhiva

 Fotografije su bile za dečka

Naime, slika iz kabine je bila namenjena njenom dečku, ali ovaj put "namenila" ju je svima, pa je pevačica novu fotografiju postavila na svoj Instagram profil, kako bi obradovala svoje fanove. Izgleda da je Edita pronašla novi način da pokaže golišavo telo, jer, kako je rekla, više ne želi da se kupa sa telefonom.

- Ups, opet sam to uradila - napisala je pevačica uz objavu i izazvala lavinu komentara i lajkova.

Rade Kosmajac nije želeo da obelodani svoju provokativnu fotografiju, već da je pošalje u privatnoj poruci, ali ju je greškom objavio na Whats up priči. 

Ne propustiteStars"IZVINITE, POPILA SAM 2 VISKIJA, NIJE MI DOBRO" Urnebesan video snimak Dare Bubamare postao viralan, publika vrištala iz sveg glasa (VIDEO)
Dara Bubamara
StarsDARA BUBAMARA POLOMILA STO NA SNIMANJU ZVEZDA GRANDA, NASTAO HAOS Obrušila ga na Kebu, ovaj snimak niste videli na televiziji (VIDEO)
Dara Bubamara obrušila sto na Kebu
StarsNATA I DARA BI MOGLE DA BUDU PRIJE! Evo šta veže Hanu i Kostu: Smejali smo se, nisam ga pitala šta misli
Nataša Bekvalac Dara Bubamara
Stars23 PEVAČA SA NAŠE ESTRADE KORISTE LAŽNA IMENA Neki se samo predstavljaju drugačije, a oni su izvadili i nova dokumenta - Velika tajna iz javnog sveta
pevac-1.jpg

"Tvrdi da se nije osećala sigurno, a slavila je slavu sa mojim mužem" Kaća Živković brutalno o sukobu sa Kijom Izvor: MONDO/Đorđe Milošević