Pre skoro 18 godina napustio nas je pevač Nino Rešić. Kako je tada pokazao obdukcioni nalaz, on je u 43. godini izgubio život u bolnici u Bijeljini od perforacije pankreasa, uzrokovane dugogodišnjim prekomernim konzumiranjem alkohola.

Mnogo priča je bilo nakon njegove smrti. Njegova ćerka Sandra Rešić govorila je da je bila s njim u njegovim najtežim danima, dok je njegov menadžer tvrdio da to nije istina. Pevačica Nela Biljanić za medije je izjavila da je pokojni Nino umro sa 20 evra u džepu.

Veliko imanje

Ekipa Kurira posetila je nedavno Republiku Srpsku. Po ranijim intervjuima njegovog menadžera Nermina Ademovića u kojima je pričao o Rešiću i njegovoj borbi s bolešću istaknuto je da je pevač svoje poslednje dane proveo u Bijeljini. Mi smo otišli u taj grad s namerom da pronađemo kuću u kojoj je Nino živeo.

- Ne, Nino nije proveo poslednje dane u Bijeljini. Proveo ih je u selu na samo pet kilometra odavde, u Popovima. Idite tamo pa pitajte, svi to tamo znaju. Koliko će biti raspoloženi da pričaju o njemu, to ćete sami videti - poručio nam je stanovnik pomenutog grada, a mi smo odmah krenuli u pravcu pomenutog sela.

Čim smo stigli, uputili smo se u lokalnu prodavnicu. Prodavačica, kao što su nas i upozorili u Bijeljini, nije htela mnogo da komentariše.

- Jeste, Nino je živeo ovde u ovom selu, ali šta će vam to? To je bilo odavno, nikog u toj kući nema - rekla je ona, ali u tom trenutku se pojavio čovek kojem nije bio problem da govori o pokojnom pevaču, a ni da nam pokaže kuću u kojoj je živeo.

- Nino je živeo ovde. Do poslednjeg dana njegovog života uz njega je bio samo jedan čovek, njegov prijatelj koji ga je u tim teškim momentima i njegovim poslednjim danima na ovoj zemlji pazio kao roda najrođenijeg. Taj čovek nije više ovde. U Austriji živi i dolazi jednom u tri meseca, a možda ni tad. Evo idite pravo pa desno, pa opet desno, druga kuća u ulici s fasadom. Tu je on proveo svoje poslednje dane. Bez svoje porodice, samo s jednim drugom. Tri deteta je za života imao, a najbolji drug ga je zakopao. Užas. Tamo u toj kući nećete naći ništa drugo osim zidina, ali idite, vidite - rekao je meštanin Popova.