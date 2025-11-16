Slušaj vest

Muharem Serbezovski pevač, kompozitor, pisac, prevodilac i magistar prava, prošle godine obeležio je 50 godina karijere. Pevač je stekao veliki uspeh, međutim, malo ko zna da je odrastao u siromaštvu.

Odrastao u najvećem romskom naselju na Balkanu

Muhamer je odrastao u najvećem romskom naselju na Balkanu Šuto Orizari u Skoplju, u jedanaestočlanoj porodici.

- Detinjstvo me podseća na siromaštvo. Bilo nas je devetoro dece. Šest sestara i tri brata. Spavali smo u jednoj sobi, poređani kao sardine. Ko ima sreće i stigne na vreme kada je jelo, on će se najesti. Bilo je dana kada smo baš bili gladni. Detinjstvo je na mene ostavilo veliki trag. Tada sam neprestano sam razmišljao da li ću izaći iz te bede. Bio sam željan svega. Kada sam imao 12 godina prvi put sam probao čokoladu i mleko. Međutim, kod nas su se u kući glad, ali i sitost podnosili sa osmehom - priča Muharem, pa nastavlja:

- Moji roditelji su bili ponosni uprkos bedi. Otac je bio učitelj u školi koju sam pohađao, a majka je bila čistačica u bogatim kućama. On nas je oduvek terao da učimo. U knjigama postoji rečenica: "Čovek je stvoren da bi se trudio", a on se vodio njome. Imao sam sve petice tokom školovanja. Bio sam fino dete, potpuno operisan od incidenata. Moji roditelji su zbog toga bili i ostali ponosni na mene.

Inače, Serbezovski je pre dve godine operisan u Turskoj, a tada je ispričao da je pevao na operacionom stolu.

Dva meseca se lečio u Turskoj

- Sad sam fantastično, bio sam dva meseca u Turskoj na lečenju, prijalo mi je. Interesantno je, gde god da idem, ide 12 ljudi za mnom i traže mi da im pevam svoje pesme. Šta ću, moram da im pevam. I onda me isto sačeka u bolnici - prisetio se Serbezovski i otkriva da mu najviše traže "Za venčanim stolom", "Sine moj", a onda zapevao hit "Violino, u dušu mi diraj".

Muharem važi za jednog od najtraženijih pevača na privatnim proslavama gde je zarađivao ogromne cifre novca. On je jednom prilikom za pesmu "Zašto su ti kose pobelele druže" dobio čak 20.000 evra.

