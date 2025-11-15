Slušaj vest

Pevačica Emina Jahović (43) pre nekoliko godina pokrenula je sopstveni brend, koji je morala da ugasi.

Naime, kozmetički brend Emine Jahović u početku je privukao veliku pažnju, ali uprkos dobrom startu i naporima da opstane, posao je na kraju propao.

Emina je sada otvoreno progovorila o tome i objasnila sve detalje koji su doveli do gašenja njenog biznisa.

- Moja maskara se proizvodila u istoj farbici gde se proizvod i "Saint Laurent". Znači, ja nisam želela da žene koje kupuju "YaEmina beauty" stavljaju bilo šta na svoje trepavice, bilo kakav puder. Nisam želela da sutra, kada izađe moja šminka, da se na bilo koji način žene pojave sa alergijama i problemima. Mi smo imali neverovatan marketing i sve je prošlo kroz sve moguće testove, ali nažalost, firma nije mogla da izdrži pet godina pandemije, kao i sve ostale manje firme - rekla je pevačica u "Tel cast".

1/5 Vidi galeriju Emina Jahović voli da bude lepa Foto: Kurir, Boba Nikolić

"Ne bih živela u Beogradu"

Poznata pevačica Emina Jahović godinama živi u Istanbulu, a ne krije da joj je velika razlika između života tamo i u rodnoj Srbiji.

- Beograd, Novi Pazar ili Istanbul? Pa, svaki ima nešto što nemaju drugi. To je tako. Živeti u inostranstvu, to je... Tek sam shvatila šta je nostalgija. Ja već 15 godina nemam luksuz da pozovem nekoga na kafu. Imam mnogo veliku familiju, neke od njih nikad nisam ni videla! A toliko smo blizu... To je neverovatno. Stalno mamu pitam: "Šta je bilo, mama, ko se rodio, ko se porodio, ko se ženi, ko se udao...". Pitam je, jer pojma nemam! Ne jer neću da znam, nego je prevelika porodica! Volim da moje sestre, rođake, dođu kod mene na kafu, da nam se deca druže. Ja ovde u Turskoj imam neka druženja, ali to nikad nije isto kao kad su to tvoji - istakla je Emina tad.

Pogledajte dodatni snimak: