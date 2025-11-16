Slušaj vest

Ove dame sa estrade ne mogu da se pohvale visinom, ali ih to ne čini manje atraktivnim, već naprotiv, spadaju u jedne od najzanosnijih.
Iako nijedna nije viša od 160 centimetara, svaka od njih dokaz je da visina nije presudna stvar kada je ženska lepota u pitanju.

Elena Kitić Foto: Pritnscreen/Instagram


Elena Kitić slovi za jednu od najzgodnijih pevačica na estradi, iako je sa samo 156 centimetara ubedljivo najniža. Ćerka Mileta Kitića i Marte Savić voli da pozira, a fotografije njenih oblina broje hiljade lajkova.

Aleksandra Bursać Foto: Nenad Kostić, Printskrin/Instagram, Damir Dervišagić


Pevačica Aleksandra Bursać jedna je od nižih na estradi, a jednom prilikom se čak kladila pred kamerama da ima 160 cm visine. Ipak, tu opkladu je izgubila, i to za 2 centimetra. Visoka je samo 158 centimetara.

Dara Bubamara Foto: ATAIMAGES


Dara Bubamara je veoma atraktivna i provokativna, a visoka je svega 158 cm.

Mina Kostić danas Foto: Printscreen Instagram, Printscreen/Premijera, Damir Dervišagić

Istu visinu kao Dara Bubamara i Aleksandra Bursać ima Mina Kostić. Od kako se pojavila na estradi smatrali su je jednom od najzgodnijih pevačica i pravom "džepnom Venerom".

Aleksandra Mladenović Foto: Promo, Printscreen/Instagram


Kada se pojavila u takmičenju "Zvezde Granda", Aleksandra Mladenović je svojim glasom, ali i stasom oduševila žiri. Od tada u javnosti je često komentarišu kao veoma atraktivnu devojku, kojoj to što je visoka svega 160 cm apsolutno ne smeta.

Teodora Džehverović Foto: Damir Dervišagić, Printscreen, Pritnscreen/Instagram


Bivša balerina i pevačica Teodora Džehverović visoka je samo 160 cm, a smatra se jednom od najatraktivnijih pevačica u Srbiji. Aktivno se bavi plesom i trenira, te je svoju liniju dovela do savršenstva.

Goca Tržan Foto: Instagram


Među najnižim damama na estradi je i pop pevačica Goca Tržan, koja je visoka svega 160 centimetara. Iako po sopstvenom priznanju, mrzi vagu, Tržanova godinama uspešno održava zavidnu figuru.

Kurir/Informer

Ne propustiteStars"IZVINITE, POPILA SAM 2 VISKIJA, NIJE MI DOBRO" Urnebesan video snimak Dare Bubamare postao viralan, publika vrištala iz sveg glasa (VIDEO)
Dara Bubamara
StarsDARA BUBAMARA POLOMILA STO NA SNIMANJU ZVEZDA GRANDA, NASTAO HAOS Obrušila ga na Kebu, ovaj snimak niste videli na televiziji (VIDEO)
Dara Bubamara obrušila sto na Kebu
Stars23 PEVAČA SA NAŠE ESTRADE KORISTE LAŽNA IMENA Neki se samo predstavljaju drugačije, a oni su izvadili i nova dokumenta - Velika tajna iz javnog sveta
pevac-1.jpg
StarsMINA KOSTIĆ SA BUBNJAROM IZGUBILA NEVINOST: Pevačica progovorila o burnoj prošlosti i muškarcima: Došla sam u neki period...
20240114-09-23-54mina-kostic--minakostic-official--instagram-photos-and-videos.jpg

Mina Kostić se vesli uz pesme Vesne Zmijanac Izvor: Kurir