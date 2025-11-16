Slušaj vest

Ove dame sa estrade ne mogu da se pohvale visinom, ali ih to ne čini manje atraktivnim, već naprotiv, spadaju u jedne od najzanosnijih.

Iako nijedna nije viša od 160 centimetara, svaka od njih dokaz je da visina nije presudna stvar kada je ženska lepota u pitanju.

1/6 Vidi galeriju Elena Kitić Foto: Pritnscreen/Instagram



Elena Kitić slovi za jednu od najzgodnijih pevačica na estradi, iako je sa samo 156 centimetara ubedljivo najniža. Ćerka Mileta Kitića i Marte Savić voli da pozira, a fotografije njenih oblina broje hiljade lajkova.

1/5 Vidi galeriju Aleksandra Bursać Foto: Nenad Kostić, Printskrin/Instagram, Damir Dervišagić



Pevačica Aleksandra Bursać jedna je od nižih na estradi, a jednom prilikom se čak kladila pred kamerama da ima 160 cm visine. Ipak, tu opkladu je izgubila, i to za 2 centimetra. Visoka je samo 158 centimetara.

1/7 Vidi galeriju Dara Bubamara Foto: ATAIMAGES



Dara Bubamara je veoma atraktivna i provokativna, a visoka je svega 158 cm.

1/6 Vidi galeriju Mina Kostić danas Foto: Printscreen Instagram, Printscreen/Premijera, Damir Dervišagić

Istu visinu kao Dara Bubamara i Aleksandra Bursać ima Mina Kostić. Od kako se pojavila na estradi smatrali su je jednom od najzgodnijih pevačica i pravom "džepnom Venerom".

1/7 Vidi galeriju Aleksandra Mladenović Foto: Promo, Printscreen/Instagram



Kada se pojavila u takmičenju "Zvezde Granda", Aleksandra Mladenović je svojim glasom, ali i stasom oduševila žiri. Od tada u javnosti je često komentarišu kao veoma atraktivnu devojku, kojoj to što je visoka svega 160 cm apsolutno ne smeta.

1/5 Vidi galeriju Teodora Džehverović Foto: Damir Dervišagić, Printscreen, Pritnscreen/Instagram



Bivša balerina i pevačica Teodora Džehverović visoka je samo 160 cm, a smatra se jednom od najatraktivnijih pevačica u Srbiji. Aktivno se bavi plesom i trenira, te je svoju liniju dovela do savršenstva.

1/5 Vidi galeriju Goca Tržan Foto: Instagram



Među najnižim damama na estradi je i pop pevačica Goca Tržan, koja je visoka svega 160 centimetara. Iako po sopstvenom priznanju, mrzi vagu, Tržanova godinama uspešno održava zavidnu figuru.

Kurir/Informer