Učesnici Elite danas imenuju najpakosniju osobu. Naredna na redu da iskaže svoj stav bila je Aleksandra Babejić.

- Miljana, Dača i Bebica - rekla je Babejićka.

- Prva osoba je Asmin. Druga osoba je Jompas, a treća Uroš - rekla je Anastasija.

- Ja ću navesti osobe koje najviše likuju sad, a to su Sofija, Ivan i Uroš - rekla je Teodora.

- Prva osoba je Uroš, a viste glupi što se družite sa njim. Druga osoba je Dušica koja se igrala, a treća osoba je Bora - rekao je Viktor.

Sunčića oplela po Teodori

- Ja ću navesti Teodoru koja glumi ledenu kraljicu. Videla sam kako zavodiš, kao oko šipke. Nemaš petlju da uradiš nešto u životu i jako si nesigurna. Ono je manipulacija od strane tebe, glumila si kako on tebe vređa. Nije mi jasno kako si mogla da spavaš sa takvim čovekom. Ti si uvek navodila da nemate problem, a sad pričaš neku drugu priču. Sad imaš dobru zaštitu, ali nemoj da likuješ time. Druga osoba Anita. Smatram da si dosta licemerna. Treća osoba je Aneli. Ne mogu da podržim da se iznose neke stvari. Smatram da si veliki provokator - rekla je Sunčica.

- Prva osoba je Bebica koji belene u Teodoru 24 sata, a pravi veridbu. Anita je došla puna informacija i kao neće da iznosi i na kraju kaže. Znamo šablon... Meni je to pakosno. Radi se iz namere da se povredi neko drugi - rekla je Ivan.

- Meni su Luka i Aneli identični u ovoj priči. Treće mesto je Anita. Bila je sa Anđelom i smatram da je volela nekoga najviše na svetu, iznošenje one priče je bila nepotrebna - rekla je Vanja.

