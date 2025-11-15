Slušaj vest

Poznati pevač MC Stojan podelio je dve važne objave na društvenim mrežama koje su izazvale lavinu reakcija, a koje su vezane za njegove fanove.

Naime, prva je bila upućena mlađim obožavateljkama, dok je druga otkrila detalje o njegovom privatnom životu – veridbi na romantičnoj destinaciji pored mora.

- Molim vas, nemojte mi pisati, mogu im biti otac - napisao je Stojan u videu na Instagramu, obraćajući se mlađim obožavateljkama koje mu često šalju poruke.

Muzičar se skućio na egzotičnoj destinaciji

Njegova izjava naišla je na pozitivne komentare, a mnogi su pohvalili njegov humor i zrelost. Iako nije otkrio tačnu lokaciju, MC Stojan je podelio fotografije sa mora, gde je zaprosio svoju partnerku.

Romantična atmosfera i srećni trenutak oduševili su njegove fanove, koji su mu u komentarima uputili brojne čestitke.

Raskinuo sa Zoranom Mićanović

Nakon raskida, oboje su javno govorili o nesuglasicama, ali su vremenom prestali da komentarišu svoj odnos. Danas su oboje krenuli svojim putem, a MC Stojan je očigledno pronašao sreću u novoj vezi.

