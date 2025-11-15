Slušaj vest

Učesnica "Elite 9", Sara Raičević, diskvalifikovana je iz rijalitija pre dva dana, a sada se prvi put oglasila povodom te situacije.

Sara je otkrila šta je predhodilo njenoj diskvalifikaciji iz rijalitija.

- Nije bio jedan konkretan događaj, već kombinacija pritiska i intenziteta života u rijalitiju. U jednom trenutku sam osetila da je granica došla i odlučila sam da reagujem na vreme.

- Sada kada sam napolju vratila sam se stvarnosti - svom detetu. To je život koji ima težinu i smisao. Izabrala sam sebe, svoje dete i mir što mi je u ovom trenutku najbitnije.

- Diskvalifikacija je samo proceduralni naziv. Suština je da sam odlucila da stavim tačku. Ne kajem se ni jedne sekunde jer kao što rekoh izabrala sam sebe i svoj mir i dete. Iskreno neću dozvoliti da moju odluku tumače kao slabost.

- Vratila bih se zbog kazne, ali samo kada to bude moj izbor i kada budem sigurna da moje granice neće biti prelažene. Ja biram igru, a ne ona mene - izjavila je Sara, a na pitanje o stilisti koji ju je nedavno optužio za prevaru, Raičevićeva je odgovorila:

- Ako postoji nesporazum, biće razjašnjen kroz odgovarajuće kanale, kako bi sve bilo transparentno.

Prva diskvalifikacija u Eliti 9

Podsetimo, Veliki šef poslao je hitno pismo na adresu Bele kuće u rijaliti šou-programu "Elita 9", koje je odmah pročitala Sara Šajić.

- Elito, obaveštavamo vas da je Sara Raičević diskvalifikovana. Ona će snositi kaznu od 50.000 evra zbog samoinicijativnog napuštanja, a TV Pink će je tužiti u skladu sa tim - glasilo je pismo Velikog šefa.

