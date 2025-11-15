Slušaj vest

Pevačica Rada Manojlović navodno planira da kupi koze, kako bi njena porodica mogla da uživa u zdravim namirnicama, posebno otac Rade.

Iako je konačno kupila nekretninu u Beogradu, nakon mnogo godina podstanarskog života, Rada Manojlović, ne prestaje da ulaže novac u porodičnu kuću i imanje u Četerežu gde živi njen otac.

1/4 Vidi galeriju Rada Manojlović ne skida osmeh sa lica Foto: Damir Dervisagić

Pevačica je ponovo dokazala da je jedinstvena i na sceni i van nje. Rada je donela nesvakidašnju odluku - da kupi koze i time proširiti svoje "porodično gazdinstvo" u rodnom Četerežu, ali i da njeni najmiliji uvek imaju zdrave namirnice.

- Rada je odlučila da kupi koze, koje će čuvati njen otac Rade. Ne da bi prodavali kozje proizvode, već da bi imali za ličnu upotrebu mleko, sir, surutku i sve ono što je jako zdravo da se koristi. Kozji proizvodi su poznati u narodu kao jako lekoviti i zdravi, a Rada što je starija sve više vodi računa, kako o sebi, tako i o svojoj porodici, posebno o ocu. Zdravlje njene porodice joj je sada prioritet, a možda se kasnije razvije i neki biznis od toga, nikad se ne zna - kaže izvor blizak pevačici.

Rada: "Neka bude da sam se skućila

1/7 Vidi galeriju Rada Manojlović Foto: Antonio Ahel/ATAImages

Pevačica je ranije više puta isticala kako je krajnje vreme da pazari svoju nekretninu, a nedavno je progovorila o tome da li je konačno kupila svoj stan.

- Neka bude da sam se skućila (smeh). Sad ide sledeće, kad je useljenje, kad stavljamo rogove. Ne bih pričala previše na tu temu, danas nije dobro ni da imaš ni da nemaš. Negde sam u nekoj zlatnoj sredini, bitno je da sam pokrila ono što je trebalo davno da završim. Tu ću da se zaustavim, da se ne hvalim dalje – rekla je Rada za "Grand".

kurir.rs/informer

Poslušajte zaniljivosti o estradnjacima: