Dino Merlin nalazi se na samom vrhu liste najbogatijih pevača sa naših prostora. Kako je pisao portal "Celebrity net worth" u stopu ga prati Dragana Mirković.

Imovina bosanskohercegovačkog muzičara Dina Merlina i folk pevačice Dragane Mirković procenjena je na po 100 miliona dolara.

Posle njih na listi se nalazi Svetlana Ceca Ražnatović, čija je zarada navodno oko 80 miliona dolara.

Sledeće mesto je pripalo Lepoj Breni sa 25 miliona, a peto mesto dele Zdravko Čolić i Goran Bregović.

Otkrivene sve informacije sa CNW-a

Na sajtu CNW navodi se da koriste proverene informacije sakupljene iz nekoliko izvora.

- Naši podaci su ukorenjeni u finansijskoj analizi, istraživanju tržišta i unutrašnjim izvorima koje smo pažljivo razvili tokom poslednje decenije da bismo održali tačnost i širinu znanja. U najmanju ruku, svaka procena neto vrednosti na Celebrity net worth uzima u obzir poznate plate, imovinu u vlasništvu, evidenciju o razvodima, autorske naknade.

Naše procene uključuju vlasničku formulu koja uklanja procenjene poreze, menadžerske i naknade agenata, kao i troškove životnog stila. Rezultati su provereni i potvrđeni od strane tima urednika i insajdera iz industrije zabave. Marljivo radimo na tome da naši podaci budu najtačniji i najaktuelniji kada je reč o finansijama slavnih - navodi se između ostalog.

