Slušaj vest

Jedna od naših najvećih muzičkih zvezda mlađe generacije, Tea Tairović spremna je za večerašnji koncert u Skoplju, koji je rasprodat do poslednjeg mesta.

Pevačica je današnji dan posvetila pripremama i sređivanju, a popodne je provela u sportskoj hali "Boris Trajkovski" na tonskoj probi. S obzirom na to da je pevačica veliki perfekcionista, pazila je na svaki ton i takt kako bi za spektakl zvučala maestralno.

Tea Tairović stigla u Skoplje Foto: Privatna Arhiva

Svi oduševljeni Teom

S obzirom na to da je Tairovićeva i prošle godine napunila pomenutu dvoranu, veliki broj njenih fanova upravo su stanovnici Makedonije.

Neki od njih su čuli Tein glas tokom tonske probe, pa su se okupili isred ne bi li je videli i uslikali.
Podsetimo, balkanska Bionse, kako je mnogi nazivaju, nedavno je bila gošća regionalne zvezde Kaliopi, koja ju je tokom upoznavanja ugostila u svom gradu kao prava domaćica.

Koncert Tea Tairovic  Izvor: Privatna arhiva

Ne propustiteStarsESTRADA OKUPIRALA OVAJ DEO BEOGRADA! Više im Bežanijska kosa nije zanimljiva, sad stanove kupili ovde! Kvadrat plaćali do 5.000 evra!
Bojan Vasković Rada Manojlović Tea Tairović
StarsTEA TAIROVIĆ I NJEN MUŽ HITNO NAPUSTILI AERODROM! Pevačica sve vreme držala maramicu preko nosa, Ivan je nije puštao od sebe - uleteli žrno u auto
Tea Tairović
StarsTEA TAIROVIĆ PRVI DOMAĆI IZVOĐAČ KOJI JE NASTUPIO U BRISELU Srpska Šakira napunila klub 50 Cent-a, nema igla gde da stane (FOTO/VIDEO)
Tea Tairović
Stars"TEA ZVUČI KAO IZ GLUVOG PAKLA" Karleuša napala Teu Tairović, njen stil i pevanje: Mreže gore!
Untitled-1-Recovered-Recovered-Recovered.jpg

 Pogledajte dodatni snimak:

STARS EP562 Izvor: kurir tv