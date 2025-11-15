Slušaj vest

Pevač Aleksandar Aca Ilić, napustio je Srbiju i na tri meseca otišao u Australiju odakle se oglasio. Aca Ilić je istakao da mu je teško palo što se posle četiri decenije odvojio od supruge Bilje Jevtić.

Dok Aca nastupa u Australiji, Bilja je sa sestro pravila zimnicu i ajvar, a on je sada pokazao kako uživa u visokim letnjim temperaturama daleko od Srbije.

-Ide mi se kući - napisao je na jednoj od fotografija.

Prvi put se razdvojio od žene

Bilja i Aca su nedavno proslavili 36. godišnjicu braka, a pevačica je tada istakla da je ovo prvi put da su ona i suprug toliko dugo razdvojeni.

-Evo danas nam je godišnjica braka, 36 godina. Uvek smo svaku godinu slavili, a sada smo evo preko Vibera slavili. On je pre dve nedelje otišao. Bilo je i ranijih rastanaka, na po mesec ili mesec i po dana, razdvajali smo se na kraće periode, sada je dugačko, videću kako vreme prolazi. Vidimo se svaki dan se čujemo kao da smo jedno pored drugog, skuvamo kaficu i preko Vibera – rekla je tada Bilja.

