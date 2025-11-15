Slušaj vest

Pevač Stevan Anđelković ne razdvaja se od svoje dugogodišnje prijateljice Milice Todorović, a otkako je pevačica u drugom stanju, otkrio je kako se ponaša.

Kako kaže, Milica je i dalje ista. Vesela, raspoložena i puna energije, a trudnoća joj očigledno prija. Todorovićka i pored trudnoće uživa sa prijateljima, pa je sa Stevanom i zapevala.

- Što se Milice tiče, stalno je kod mene, raste joj stomak i nikad joj nije dosadno. Ona je uvek raspoložena. Moram da kažem da je mnogo srećna, ja sam srećan takođe zbog toga i svi uživamo zbog toga što joj se dešava - ispričao je Stevan.

Ipak, priznaje da se u poslednje vreme ne viđaju onoliko koliko su navikli, zbog njegovih brojnih obaveza.

- Lepo provodimo vreme zajedno, ali se sada trenutno ne viđamo često zbog mojih obaveza. Moju suprugu Milica više pita za savete nego mene, a opuštena je skroz i srećna - dodao je pevač.

Stevan se našalio i na račun njenog temperamenta, ističući da trudnoća nije uspela da je "uspori".

- Stalno skita, ide i u Kruševac, malo je u Beogradu i tako - zaključio je on kroz osmeh.

Milica se pojavila na koncertu Emine Jahović

Podsetimo, Milica je nedavno iznenadila javnost kada se kao specijalni gost pojavila na koncertu koleginice Emine Jahović. Ona jedva čeka da se ostvari u ulozi majke, a uhvaćena je u kupovini potrebnih stvari za bebu.

- Dobro veče svima. Emina, jako mi je drago što sam večeras tvoj gost. Istina je da sam ovu ponudu prihvatila samo zbog Emine jer inače nisam baš reprezentativna - rekla je Milica i nasmejala publiku.

