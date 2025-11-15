Slušaj vest

Kija Kockar i Katarina Živković već danima razmenjuju oštre poruke preko društvenih mreža, a rasprava je kulminirala kada je Kija u sukob umešala i svog bivšeg supruga, Slobu Radanovića.

Nakon što se oglasio Slobin advokat i uputio joj pretnju tužbom, Kija je odlučila da uzvrati na svoj način.

Na svom profilu podelila je snimak star šest godina, iz jedne emisije u kojoj je Sloba odgovarao na pitanja novinara o svom emotivnom životu. Kija je objavila upravo onaj deo u kojem ispitivač direktno aludira na to da Sloba ne govori istinu.

"Nauči prava", napisala je ona uz emotikone koji se smeju.

„Gospodine Radanoviću, jako ste teški za ispitivanje… Znamo da ne govorite istinu“, čulo se u isečku koji je Kija podelila.

Kija: "Nikada nisam bila ljubavnica"

Podsetimo, Kija je rekla da nikada nije bila u vezi sa oženjenim pripadnikom žandarmerije kao što Katarina iznosi.

- Niko ko mi je bio prijatelj toliko godina bi trebalo da zna da ja nikome nisam bila ljubavnica. Ovo bi čak i moj bivši suprug koji mi želi sve najgore i ja njemu, mogao da uvek potvrdi. Teška srca, al on ima čast. Čovek o kojem pričaš se zove Aleksandar i dobar je drug sa Milanom, sa mojim bivšim suprugom Slobodanom, a ja sam još bolja sa njim i sa njegovom ženom (ne znam što ga u lažima razvodiš i još ga stvaljaš u suspenziju, čovek radi). Neko ko nešto zna - napiše. Šta mene pitaš preko storija? Ne znam ni kako Milan dozvoljava da tako da olako pričaš laži o njegovom drugu. Kao neko ko te zna, tvoja nemoć sad nema granicu. Čas privatni život, ne želim da se pravdam, čas Kija je ljubavnica. Ideš po portalima na Insta i komentarišeš. Ljudi ti se smeju. Oni koji su te savetovali da iskuliraš sve su ti zasta bili prijatelji. Katarina toliko znam o tebi. Znaš i sama - napisala je Kija na svom instagramu.

Kaća: "Neću se zaustaviti"

Kaća Živković je prethodno rekla da ne planira da se smiri i da će nastaviti da iznosi informacije o Kiji zbog toga što je ona objavila identitet njenog muža.

- Hvala svima na savetima da ćutim i budem dostojanstvena, znam da ste dobronamerni i da mi želite dobro ali meni je zaista žao, ja to ne mogu. Za mene je dostojanstvo kada branite vaše i kada ne date na vašu porodicu koju ste vi birali takvu kakva jeste. Ja sa svoju birala, ona je za mene svetinja. Trudila sam se svih ovih godina da privatnost sačuvam za sebe dok ona nije rešila da progovori iako su svi znali ali su poštovali moju želju da se ne eksponiram, i stojim iza svih svojih reči i odluka. Ista ta Kristina Kockar je svoju krsnu slavu umesto sa svojom porodicom i prijateljima proslavljala sa mojim suprugom i sa mnom da bi sada iznosila najgore stari o nama tačnije o njemu, a bila je primljena, prihvaćena i poštovana od strane istog tog mog supruga kog sada pljuje. Udarila je na mene, na moju porodicu i na moje dete-opcija ignore ne postoji. Postavicu još jednom pitanje - kako ti se zove oženjeni ljubavnik, suspendovani pripadnik žandarmerije blizak onoj koju ne poznaješ, ali sa njom pretiš.

